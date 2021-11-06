桃園明年度總預算1412億 需賒借636億

2021/11/06 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會昨完成桃園市二○二二年總預算案一讀，下週起以聯席審查會方式審議各局處預算，明年歲入預算編列一二七六億六一○○萬元，歲出預算編列一四一二億六一○○萬元，差短一百卅六億元，連同債務還本五百億元，需融資調度六百卅六億元，將以賒借收入弭平。

歲入1276億 議會一讀通過

議會昨審議時，先由市府主計處長林世杰說明明年度總預算案編列概況，議長邱奕勝敲槌通過一讀案，議會財政小組召集人徐玉樹抽出局處聯審順序，最先審查預算的機關單位是勞動局，未來每天最多審理四個局處預算。

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教科文支出五百五十三億最高

林世杰表示，明年度總預算編列以教科文支出五百五十三億八百廿萬元為最高，占比卅九‧一五％；次為經濟發展二百九十二億八四一八萬元，占比廿‧七三％；排名第三的是社福二百廿九億三四七二萬元，占比十六‧二四％。

附屬單位盈餘五十七億餘元

附屬單位預算共有廿八個特種基金，總收入七百卅五億八五○九萬元，總支出六百七十八億七○一三萬元，盈餘五十七億一四九六萬元。

捷運、鐵路等軌道建設八十八億

林世杰說，經濟發展支出部分，軌道建設耗費最多預算，包含捷運綠線、鐵路地下化、桃園機場捷運延伸線、捷運棕線等工程，共編列八十八億四五二六萬元；其次是打造防災親水環境，包含河川整治、景觀滯洪池、污水及雨水下水道系統等，編列四十四億六五二一萬元；人本交通支出包含路平及開瓶計畫、道路新闢與拓寬、人行道改善、騎樓整平、設置YouBike路網等，編列四十二億二○八八萬元。

教育投資部分，新設學校、擴大布建公共化幼兒園、班班有冷氣計畫、校舍新建及整建等，編列卅三億三二一○萬元；社會福利方面，弱勢生活補助及長照服務，編列八十八億四一七五萬元；少子化對策部分，生育津貼、育兒津貼、托育補助、幼兒就學補助等，編列八十一億七○二五萬元；老人福利政策部分，三節禮金、重陽敬老金、老人假牙、老人健保、敬老愛心卡、施打肺炎鏈球菌疫苗等補助，編列四十六億六四二五萬元。

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