後龍海風自行車道 新修好就埋砂

後龍鎮公所甫修好的海濱自行車道，遭風吹砂覆蓋，甚發生機車騎士受困事件。（民眾提供）

2021/11/06 05:30

東北季風吹起 風吹砂覆蓋 公所爭取防風定砂改善

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所透過地方創生計畫補助，完成西湖溪出海口南端約三公里的海風自行車道修繕與補強，不料，隨東北季風轉強，公所甫於九月完成的自行車道路段遭風吹砂覆蓋，甚至發生機車騎士受困事件。鎮公所表示，除將不定期維護清除，也會尋求林務局協助進行防風定砂改善；新竹林區管理處指出，待收到地方反映，將派員會勘，評估適合的防風定砂作為。

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新竹林區管理處︰將會勘評估

苗栗縣境海岸線長達五十公里，苗縣府持續推動「綠光海風自行車道」工程，將竹南、後龍、通霄、苑裡等鄉鎮沿海堤岸串連，讓單車騎士可一邊吹海風，一邊欣賞海天一色的美麗景色。縣府於去年三月完成跨西湖溪自行車道後，正式宣告綠光海風自行車道貫通。

不過，後龍鎮公所考量西湖溪南端到後龍山邊媽祖廟之間，尚有約三公里的自行車道路段老舊與不足，透過地方創生計畫爭取後龍鎮西湖濕地旁節點環境營造再生、後龍鎮海岸路線自行車道修繕及整建兩計畫，約一千萬元經費補強，於九月甫完工啟用。

機車受困砂堆 警察幫忙推車

未料，隨東北季風轉強，自行車道就遇上被風吹砂覆蓋情形，日前甚發生騎機車行駛後龍鎮海角新樂園附近海岸道路，受困沙堆中，花了半小時也無法脫困，只好向警方求助，派出所員警接獲報案趕到，幫忙推車，費了九牛二虎之力才順利脫困。

後龍鎮公所表示，因該自行車道路段緊鄰後龍溪、西湖溪海口，漂砂現象較為明顯，一旦東北季風增強，就容易被強風吹上海岸。從治標而言，公所將不定期派員前往維護清除；治本部分，則將尋求林務局新竹林管處協助，進行定砂、植栽作業改善。

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