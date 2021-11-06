東彰快速道北段 春節後動工

東彰快速道路全長28公里，南延段施工中趕明年完工，中段已通車2年多，北段明年農曆年後動工，圖為完工示意圖。（彰化縣政府提供）

2021/11/06 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕為解決彰化縣台一線和山腳路交通壅塞的瓶頸，縣府規劃新闢臨八卦山脈與台一線、山腳路平行的東彰快速道路，全程平面四線道設計，無高架路段，工程分北段、中段和南延段開闢，中段二年多前通車，施工中的南延段預計明年完工，剩下北段尚未動工，北段去年底完成工程細部設計，縣府陸續辦理三次招標，都因物價上漲、建材缺料和缺工問題全都流標，經增加工程經費，終於在日前完成這項重大工程招標。

縣府工務處目前進行工程發包後的前置動工作業，預計明年一月舉辦動土典禮，春節過後動工，最快二○二四年上半年全線通車。

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南北縱貫山線 全長28公里

這條南北縱貫山線的東彰道路，總經費高達七十八億元、路線全長約二八公里，分北段、中段、南延段開通，中段（省道台七十六線快速道路林厝交流道至高鐵彰化站）早在二○一八年二月通車，南延段工程今年動工，希望明年完工。

北段起點從台七十四甲線東外環里程九公里又九百六十公尺處，行經花壇鄉、大村鄉、員林市，中間與縣道一四六線、彰七○線（美港路）、彰七十六線（浮圳路）、縣道一四八線（斗苑路）、彰七十八線（員水路一段）平交，終點止於台七十六線林厝交流道，再銜接已通車的東彰道路中段。

未來從台中到二水 只需30分鐘

全線二○二四年通車後，台中以北走山線快速道路，可由彰化東外環花壇段銜接東彰路廊，一路暢通南下經由中段到田中高鐵站，再由南延段通到南雲大橋，直達南投竹山、雲林林內等地區，從台中到南彰二水鄉只需三十分鐘路程，相較於目前至少一個小時路程，大幅縮短交通時程。

工務處長林漢斌表示，東彰道路是彰化縣第一條臨山興建、南北縱向的快速路網，北段工程經費高，縣長王惠美指示「化大為小」一大標拆分成三小標發包，時機點竟然都剛好遇上全球建材原物料飆漲、物價通膨指數上揚，還有工班不容易找齊等外在因素，讓廠商縮手不願下標，經過內部開會討論，重新增加經費預算，這週才順利發包完成，不過，分三標當中第三標卡在工期短、路線進入員林市，沿線有農舍拆遷還有交通維護因素，讓廠商縮手，不願下標而流標，工務處擇期會繼續上網招標。

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