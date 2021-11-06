八里淨零碳區 輕軌納綠軸計畫

八里左岸近年結合多項特色景點，為民眾休閒遊憩熱門去處。（記者周湘芸攝）

2021/11/06 05:30

推動減碳政策 侯友宜：沿輕軌廊帶打造親水優化環境 帶動八里宜居發展

〔記者何玉華／新北報導〕新北市推動減碳政策，以二○三○年打造八里為淨零碳示範區為目標，新北市長侯友宜昨天在回應市議員鄭戴麗香質詢時表示，八里輕軌不單是一個交通運輸，還是一個觀光旅遊的交通工具，配合淨零碳示範區目標，會沿著八里輕軌廊帶打造一個優化的親水環境，結合休閒觀光以及產業園區，帶動八里宜居發展。

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擬共用淡海輕軌藍線

八里輕軌可行性研究正在中央審議中，規劃起於淡水漁人碼頭觀海路南側公園用地，擬共用淡海輕軌藍海線往南行進至沙崙路與中正路路口右轉，沿沙崙路往南與淡江大橋共構跨越淡水河，隨八里端匝道轉往博物館路行經十三行博物館，沿商港三路、商港一路至台六四線附近止，目前路線尚未核定。

議員：地方盼結合濱海景點

鄭戴麗香指出，地方提出「八里輕軌都市景觀綠軸計畫」構想，盼結合濱海自行車道、挖子尾生態園區、十三行博物館，新設迎賓景觀、營造綠帶，提升整體景觀。串聯下罟子漁港，種植抗風植栽、規劃海岸自然森林休憩區、河堤綠化等，建構海岸自然公園。

捷運局：地方建議納入規劃

捷運局長李政安說，可行性研究交通部於十月廿五日報行政院審議中，近期可望通過，接下來的綜合規劃、基本設計會納入「綠軸計畫」建議，使八里輕軌不僅讓淡水河左、右岸跟台北捷運連結，也可以連結到觀光景點。

侯友宜說，八里要做凈零碳社區，就要用親水的環境結合綠色環境休閒產業；同時跟淡江大橋做好介接，避免二次施工，等淡江大橋二○二四年完工，八里輕軌場站設備設施也要啟動；另外，對於八里纜車BOO（Build-Operate-Owner）一再流標，會想辦法突破，一定要有一個特殊的觀光景點或特殊路線結合八里輕軌，才能帶動發展。

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