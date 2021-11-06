疫情趨緩太魯閣部落音樂會 今登場

太魯閣峽谷音樂節今年受疫情影響延到明年舉辦，被視為暖場秀的部落音樂會，今天下午登場。（太管處提供）

2021/11/06 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣峽谷音樂節今年受疫情影響延到明年舉辦，被視為暖場秀的部落音樂會今日下午二點半在台地大草坪登場，是太魯閣國家公園管理處在疫情後，舉辦的首場戶外音樂活動，現場還安排傳統文化體驗，邀遊客踏青共享音樂饗宴。

疫情後 太管處首場戶外音樂會

今年邁入第廿年的太魯閣峽谷音樂節，原訂上月廿三日舉行，太管處因疫情評估，延到明年十月廿二日舉辦，有音樂節暖場秀之稱的部落音樂會，也在今年三月九日舉辦後停辦迄今，不過目前疫情穩定，部落音樂會恢復辦理，首場活動今天登場。

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體驗傳統歌舞文化 共享大自然

太管處表示，今年原訂舉辦四場部落音樂會，受疫情影響，三月九日舉辦第一場後停辦，目前疫情趨緩，因此音樂會在今天及十二月四日恢復舉辦。

太管處指出，部落音樂會與峽谷音樂節同樣在太魯閣台地大草坪演出，時間為下午二點卅分至三點五十分，同日下午一點卅分至三點分卅分，現場還有製作萬用調味聖品「瑪格麗」及搗米等傳統部落文化體驗，希望能與遊客一起共享大自然、音樂、舞蹈與文化傳統結合的盛會。

太魯閣部落音樂會規模有別峽谷音樂節，主要是小型戶外音樂演出，太管處邀請在地音樂團體與個人，演出太魯閣族傳統歌舞與樂器，近年更加入原民創作音樂，用多元方式演繹從山林滋養出來的優美樂音。

邀金曲獎最佳原民歌手演出

疫情後的首場音樂演出，包括來自太魯閣族的創作歌手何盈輝；從小生長在太魯閣大禮部落，榮獲第十八屆金曲獎最佳原住民語歌手獎的伊祭．達道；長期推動太魯閣族樂舞、族語，傳承文化的秀林鄉太魯閣族傳統文化發展協會奇萊合唱團。

十二月四日則由KTS文傳創意空間、彼得洛．烏嘎、峽谷二重唱及花蓮縣峽谷樂舞文化藝術交流協會擔綱演出，表演團體將太魯閣族傳統山林文化融入音樂舞蹈，透過不同風格表演，呈現太魯閣族的生活智慧。

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