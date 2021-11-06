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    首頁　>　生活

    風雨球場須設太陽能板 羅東鎮代：不合理

    2021/11/06 05:30

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東、成功國小向體育署爭取設置風雨球場，但體育署要求，必須在球場屋頂設太陽能板，但因面積不足，旁邊又有大樓遮蔭，發電量有限，導致廠商認為效益不佳不願投標。羅東鎮民代表會主席李錫欽協助兩校爭取，盼體育署因地制宜；縣府教育處說，已協助與體育署溝通。

    成功國小 屋頂面積不足

    成功國小爭取的風雨球場，總經費一千零廿五萬元，興建面積約五百三十三平方公尺、高度約九米，還要移植十三棵樹木；羅東國小的風雨球場，興建經費約一千六百萬元，面積一千五百六十平方公尺，高度約九米，兩案報到體育署都被要求需施設太陽能板。

    羅東國小 有大樓遮蔭

    成功國小校長游豪立說，學校爭取的風雨球場屋頂面積不足，加上周邊還有十二公尺高的教學大樓產生遮蔭，太陽能板廠商評估後，認為不符投資效應，不願承包工程；羅東國小校長賴尚義也表示，學校四周都是十二米以上建築，除了有遮蔭影響日照，宜蘭冬季多雨，太陽光照也不足，廠商對工程卻步。

    縣府協助與體育署溝通

    李錫欽協助兩校向體育署溝通，他說，宜蘭多雨，校園空間又狹小，強制要求風雨球場屋頂必須設太陽能板，根本不合理，盼體育署因地制宜；教育處回應，已協助兩校與體育署溝通，體育署正在評估中。

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