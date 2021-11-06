台南3通勤要道整平 452孔蓋將下地

2021/11/06 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市公園路、安明路及海佃路一段，是民眾通勤重要道路，市府工務局列入「路平專案」改善，三條道路計有四五二個孔蓋將下地，七日起陸續進場施工，請用路人注意行車安全。

明天起陸續施工 部分封閉

公園路是交會湯德章紀念公園圓環的七條道路之一，也是市區南北向主要道路之一。公園路（成功路至中正橋）路平改善長度約二．六一公里，經費一九五五萬元，改善工程包括一八九個孔蓋下地，預計七日至十八日每天夜間十時至隔日早上六時進行，施工路段採單側封閉，另側雙向通車。

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省道台十七線在安南區安明路段（海尾路至北汕尾路），因連結安南區和市區，是民眾通勤要道，交通流量大。安明路面改善工程（不含海尾橋及本淵橋工區範圍），總長約三公里，包括一○六個孔蓋下地，經費約三千六百萬元，將在七日至十二月一日每天晚上九時至隔日早上六時施工，採單側封閉，另側雙向通車。

海佃路一段（府安路至郡安路）改善工程，預計十七日進場施作，改善長度約九五七公尺，經費約二千一百萬元，工程包含一五七個人手孔蓋下地，預計十二月底完工。

黃偉哲︰孔蓋能下地就下地

工務局強調，市長黃偉哲要求人手孔蓋只要能下地就須下地，路平工程一律要求管線單位配合將人手孔蓋下地，若確有維生需求時再以新工法提升上來，新工法提升上來的人手孔蓋，平坦度也有嚴格規範，不能超過○．六公分高，騎車才安全。

今年南市「路平專案」已完成改善路段，包括中西區民生路、中山路、東區崇明路、北區和緯路、麻豆區興國路、仁愛路、新營區民生路、東興路、東學路、學甲區新生路及南一之一線。

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