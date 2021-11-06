台南社造柑仔店 青銀共創好生活

「Oh Old！柑な店」的烘培甜點，包含著青銀世代交流生活經驗的好滋味。（記者洪瑞琴攝）

2021/11/06 05:30

民權路「Oh Old！柑な店」 媒合社區長者與店家合作 做出各式商品

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南不只有正興街、新美街或神農街等文青特色巷弄，位在民權路上的「Oh Old！柑な店」，媒合社區阿公阿嬤與店家合作，有做菜、編織、烘焙、裁縫、陶笛等課程與商品，由青銀族共創的「生活食宴室」，每週四、五才有開伙，嘗得到溫暖滋味。

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阿嬤手路菜 每週開伙兩天

愛好廚藝的蘇秋貴、葉珠貴，廚房功夫俐落，一般家庭菜色或傳統手路菜都拿手；八十六歲的許玉理從「少女時代」就開始針織人生，至今超過半世紀，她們都是共創店長，不僅「呷老來圓夢」，也透過傳承技術與手藝，在這個共創空間滿足被需要。

與阿嬤合作烘焙的何思蓉說，西式糕點融合台式風味很有趣，像是做雪Q餅，鳳梨果醬偏液態如何調整，或是鹹派如何用肉燥搭配，長輩生活經驗給了很多啟發。

王泯諾創立 牽起兩世代

青創社造計畫獲得南市文化局補助，計畫發起人王泯諾說，「Oh Old！柑な店」創立目的，除了想讓社區的文創店變成像柑仔店一樣豐富有趣，也可成為在地長者與社區居民或遊客漫步串門子的地方。

將推跳島漫步地圖 邀來逛

尤其在府城之心的中西區，除了有在地傳統文化產業，還有新感受的餐飲業、手作店等，「Oh Old！柑な店」串聯店家，也將推出「跳島」漫步地圖，方便遊客造訪，從南美館一館友愛街漫步到民權路，體驗台南的「慢活」。

位在民權路上的「Oh Old！柑な店」結合社區資源，媒合社區阿公阿嬤與店家合作，創造生活新空間。（記者洪瑞琴攝）

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