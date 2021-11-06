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    首頁　>　生活

    安泰醫院誤打疫苗 屏縣府開罰15萬

    莫德納疫苗（左下）、AZ疫苗（右上）瓶身大小看起來差不多，安泰醫院表示會改善並落實疫苗存放管理。（東港安泰醫院提供）

    莫德納疫苗（左下）、AZ疫苗（右上）瓶身大小看起來差不多，安泰醫院表示會改善並落實疫苗存放管理。（東港安泰醫院提供）

    2021/11/06 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕東港鎮本月三日施打六十五至六十九歲長者莫德納疫苗第二劑，因安泰醫院失誤，造成八十八人被誤打AZ疫苗；屏東縣政府昨天依違反醫療法裁罰院方十五萬元；統計至昨傍晚，共十三人不適就醫，其中兩人住院，為頭暈、手腳無力等輕症。

    院方發現錯誤 主動通報衛局

    東港安泰醫院當天發現錯誤後，主動通報屏東縣政府衛生局，衛生局隨即介入調查並提出輔導改善建議事項，要求安泰醫院三日內提出檢討改善報告，衛生局昨天收到後公布裁處結果。

    未訂標準作業流程 導致誤取

    縣府衛生局副局長張秀君表示，分析原因有三點，一、藥局對疫苗的儲存及管理未落實，冰箱內同時存放多種新冠疫苗，未分層存放，導致誤取疫苗。二、新冠疫苗種類多、複雜度高，該院未訂定新冠疫苗管理標準作業流程。三、工作人員抽取疫苗時未落實三讀五對，導致發生錯誤。

    衛局將會同疾管署 擇期複查

    針對誤打疫苗，衛生局依違反醫療法及行政罰法，對安泰醫院開罰十五萬元；並要求醫院針對檢討缺失盡速完成改善，將擇期會同疾管署複查，合格後才能恢復疫苗合約。

    該梯百人接種 全部匡列追蹤

    當日安泰醫院誤將八瓶AZ疫苗與莫德納疫苗混放，推估造成八十八人打到AZ，該梯次有一百人接種，全部匡列追蹤。

    衛生局長施丞貴說，一百位民眾已全數聯繫上，至昨共有十三人出現頭暈、全身痠痛等症狀，都到安泰醫院就醫，後續將針對被匡列者進行二十一天健康關懷。

    院方︰將增購冰箱 落實管理

    安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，虛心接受處罰，該院是重度責任醫院，工作量大，不會苛責第一線醫護人員，該院將對院長、副院長做行政處分，院內五種疫苗都有，每個存放條件、施打稀釋方式均不同，為落實品項管理，會購買五個冰箱，一個冰箱只放一種疫苗，且專人管理；並持續關懷一百位民眾，每人發放慰問金五千元。

    東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（右）等人昨持續拜訪慰問被匡列的一百位民眾。（東港安泰醫院提供）

    東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（右）等人昨持續拜訪慰問被匡列的一百位民眾。（東港安泰醫院提供）

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