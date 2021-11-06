重啟釋迦銷中 農委會：中國拒溝通

立委劉櫂豪（右）去年與農委會主委視察鳳梨釋迦外銷包裝場。（資料照，記者黃明堂攝）

2021/11/06 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長饒慶鈴昨天表示，希望中央溝通，重啟釋迦中國市場。農委會則表示，透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，十次要求對方技術性對話，但都「已讀不回」。

縣議員林東滿昨天質詢時問饒慶鈴在中國有無門路？饒答，「我在中國當然有朋友，但是，解鈴還需繫鈴人，釋迦的結主要是在中央，不是縣政府。兩岸有個水果溝通平台，農委會說有跟對方溝通，但溝通了什麼？騙小孩啦！」

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林東滿說：「你說中央騙小孩，會被說成中共同路人。」饒則說：「我們在幫台東的釋迦農賣釋迦，怎會被變成中共同路人。」

饒慶鈴坦言，中國暫停台灣釋迦進口，可能是包裝成商業的政治因素，但就算是這樣，中央也要回應，以台灣人的智慧，竟然做不了這個生意，她很驚訝。

饒慶鈴說，農委會應該拿三億元來做產量調節，不要每顆釋迦進入市場。每年叫台灣人吃鳳梨釋迦很恐怖。

農委會國際處長林家榮表示，農委會透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，十次要求對方技術性對話，解決問題，但都「已讀不回」。

劉櫂豪︰貶抑用語 發言不妥

立委劉櫂豪表示，饒慶鈴近日在縣議會發言愈來愈尖銳對立，甚至用貶抑的用語「釋迦臉」、「很恐怖」來形容吃釋迦，非常不妥。將中國違反貿易規則的行為比喻成「客訴」，忽略了農委會十次詢問中國進行技術協商卻未獲中國回應，更否定了農民辛苦的努力與付出。

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