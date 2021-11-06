柯文哲社宅政策跳票 花敬群比喻龜兔賽跑

2021/11/06 05:30

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲八年五萬戶社會住宅政策跳票，柯前天在議會卻說，該支票是行政院政委張景森告訴他的；未料，張於臉書呼籲柯辭職，由前北市都發局長林洲民、前副市長林欽榮代理市長，若一年無法找到土地及財源，他願跳樓謝罪。內政部次長花敬群昨受訪則以龜兔賽跑做比喻，指走得慢、認真往前走的烏龜，會比「查查丟（台語，指急燥）」的兔子更快達標。

張景森籲柯辭職 柯︰不用講氣話

對於張景森說法，柯文哲受訪回，不用講口水戰氣話；八年五萬戶是對的，但八年蓋完沒這麼容易，張也知道國家住都中心開工才六百戶，北市則開工一．八萬戶，這不得了，讓公務體系疲於奔命，所以政策設定目標後，以最適當速度前進；北市維持一萬戶穩健開工，蓋房子不是一下子蓋完。

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花敬群受訪表示，總統蔡英文八年廿萬戶社宅，拚了命盡全力往下推動，今年無論直接興建或包租代管是過去幾年以來最大的量，大家越來越熟悉操作，民眾也越來越有感。

「查查丟兔子」指柯文哲？花敬群說，未必啦！大家都會急，因為困難滿多的，忍不住抱怨停下來休息，但一推出新社宅，民眾申請踴躍程度令人感動，就知道做對的事情，蓋房子需要時間，儘管民眾抱怨慢，還是要一步步奮力向前。

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