太平行政中心建案 中央補助億元

太平區聯合行政中心興建計畫，立委何欣純全力爭取內政部補助。（記者何宗翰攝）

2021/11/06 05:30

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市太平區公所辦公廳舍興建迄今逾四十年，建物安全堪虞，立委何欣純去年協助太平區聯合行政中心興建計畫爭取一百萬元規劃費，後續工程總價達四．六億，日前市府提送內政部審議，何欣純也全力爭取，昨天並邀請內政部長徐國勇南下聽取工程簡報，了解地方需求，徐國勇當場允諾最高一億元的補助。

辦公廳舍老舊 何欣純爭取改善

多名市議員上週在議會質詢，太平區公所辦公廳舍一九八○年興建迄今，其間經歷九二一震災補強，由於建物安全堪虞，且辦公場所不敷使用，重建卻遙遙無期，市府回應將積極爭取內政部前瞻計畫補助經費挹注；為此，何欣純昨天特別邀請徐國勇，親自見證太平地區的實際需要。

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徐國勇聽取簡報之後，當場允諾以最高額的金額一億元補助該工程，也期盼市府辦理行政中心工程力求品質及施工期限；與會的市議員張玉嬿、蔡耀頡表示，行政中心興建案談了好多年，如今終於有好消息。

另爭取興建日托及日照中心

何欣純也同時向部長爭取，如果市府能找到合適場地，也可擴大規劃興建日托及日照中心，另有關大里區聯合行政中心的進度，去年也協助爭取一百萬元規劃費，不過規劃後的經費龐大，目前正由市府與公所溝通協調中，希望也能早日定案，向前更跨進一步。

太平聯合行政中心預定地位於太平祥順路一段和中山路三段一巷口，原本是文中三用地，其中一公頃變更為公所用地。 （記者何宗翰攝）

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