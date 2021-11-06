高美濕地陸化 雲林莞草少快一半

高美濕地被陸化先驅植物蘆葦侵占約三萬平方米，市議員楊典忠擔心陸化日益嚴重，要求台中市府解決。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/06 05:30

陸化先驅植物蘆葦估約3萬平方米 市府︰每年編列經費移除互花米草、蘆葦

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高美濕地被譽為一生必遊一次的景點，台中市議員楊典忠昨天在市議會提出質疑，近年來高美濕地持續出現陸化，而陸化先驅植物蘆葦目前範圍估計面積約三萬平方米，如三座足球親場，而根據二○二○年度台中市濕地型保護區經營管理計畫，雲林莞草分布面積較前年減少四十五．八％，陸化現象嚴重，市府應正視問題；農業局指出，此為自然環境所造成，但為保護雲林莞草生長環境，農業局每年會編一百五十萬元移除經費，二○一七年至今移除互花米草共計三．三公頃，二○一九年至今共移除蘆葦一．一五公頃。

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市府持續監測外來入侵植物

農業局表示，以濕地而言，互花米草及蘆葦皆是外來種，其根部會深入土壤，讓本土的雲林莞草無空間生長，沙石無法流出，沙灘淤積，海岸線往外擴，就是所謂的陸化，會影響生態，市府持續監測外來入侵植物，並定期將互花米草及蘆葦移除，減緩陸化惡化的情形，並邀集專家學者共商改善高美濕地陸化的對策。

楊典忠昨天在市議會表示，目前高美濕地海堤的一大片綠色植物是蘆葦，由於蘆葦是濕地陸化的先驅植物，蘆葦分布沿海堤旁從南到北約三百公尺、向外延伸約一百公尺，估計面積約達三個足球場大。

楊典忠說，去年台中市濕地型保護區經營管理計畫提到，陸化植物覆蓋比例越來越高，尤其高美濕地二號海堤及番仔寮海堤外側，雲林莞草面積二○一九年達九．六二公頃，但是二○二○年卻減少至五．二二公頃，減少約四十五．八％。

楊典忠表示，市府委外研究歸納造成高美濕地陸化原因，大致上有潮汐漲退潮累積的漂砂、季風夾帶的飛沙、及植物根系造成固沙現象等三大原因，市府除了每年花錢除草外，市府高美濕地整體發展跨局處小組應把陸化問題納入每一次討論議題，市府也應委託專家學者調查研究、召開改善濕地陸化公聽會或論壇、廣徵民意找出有效解決方案；副市長令狐榮達表示，市府一直都在進行高美濕地環境優化，高美濕地整體發展跨局處小組將納入陸化議題討論有效方案。

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