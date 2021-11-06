本土病例二採陰 不排除是「偽陽性」

由於病毒量極低且昨晚二採結果為陰性，中央流行疫情指揮中心表示，還要再採檢七名密切接觸者，若都是陰性，有可能之前的採檢為「偽陽性」。 （指揮中心提供）

2021/11/06 05:30

〔記者吳亮儀、楊媛婷／綜合報導〕武漢肺炎本土病例再多一例！一名卅多歲印尼籍女性長年在台工作，因需到醫院做照顧工作採檢於昨天確診（案一六五四七），由於病毒量極低且昨晚二採結果為陰性，中央流行疫情指揮中心表示，還要再採檢七名密切接觸者，若都是陰性，有可能之前的採檢為「偽陽性」。

昨天公布的本土病例案一六五四七、Ct值四十，目前匡列接觸者五人居家隔離。醫療應變組副組長羅一鈞解釋，這名病例的Ｓ抗體陽性、Ｎ抗體陰性，代表有注射疫苗產生的抗體、但無染病產生的抗體，她可能是少數約一到兩成「染病但不會產生抗體」的特殊案例。

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不過昨晚指揮中心公布該案的原核酸檢驗陽性的鼻咽拭子，經昆陽實驗室再次檢驗結果為陰性，其住院後再採檢的鼻咽拭子檢體也是陰性；後續會再檢驗其七名密切接觸者的鼻咽拭子及血清檢體，若都是陰性，則可能之前是「偽陽性」。

抗體檢測與快篩別自己來 要專業操作

目前武肺檢測試劑有核酸、抗原、抗體檢測，很多民眾分不清楚「抗原」和「抗體」檢測的不同，甚至購買「抗體」檢測試劑自行檢驗，卻發生數據誤讀等情況。

羅一鈞解釋，所有抗體檢測試劑都只提供給專業醫療人員使用，因抗體檢測較為複雜，需要專業解讀，若有感冒症狀又擔心是否染疫，可做PCR核酸檢測或是抗原快篩。

而抗體檢測是檢測體內的病毒抗體，用來了解是否過去曾經被感染。羅一鈞說，抗體檢測與快篩僅提供給專業醫療人員使用解讀，請民眾不要自行做抗體檢測與快篩。

目前武肺檢測試劑有核酸、抗原、抗體檢測，很多民眾分不清楚「抗原」和「抗體」檢測的不同（指揮中心提供）

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