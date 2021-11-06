台日泡泡 朝「先商務、後旅遊」規劃

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，第11批87.17萬劑昨晨抵台。 （記者朱沛雄攝）

2021/11/06 05:30

〔記者吳亮儀、楊媛婷／綜合報導〕歐洲議會官方代表團日前循我「外交泡泡」規定來台訪問，日本八日起開放短期商務客有條件縮短入境檢疫天數為三天；我國是否有望與日本建立雙邊商務泡泡？中央流行疫情指揮中心表示，目前已朝「商務先行、旅遊最後」的方向進行。

指揮中心副指揮官陳宗彥說，台日雙邊的泡泡目前還未開始正式討論，初步方向為商務客最優先、旅遊一定是最後，但外交部和經濟部會先討論，還得視兩國的疫情變化，也還沒有正式開會，現在講還太早。

請繼續往下閱讀...

日本武漢肺炎疫情趨緩，上月起陸續放寬邊境管制措施，包含接種完日本核准的BNT、莫德納、AZ疫苗的民眾，入境隔離的時間從十四天縮短為十天。

本月八日起開放部分外國人入境，對象為短期商務客、留學生與技能實習生，不限國家或地區；對已接種疫苗的商務客，入境後的隔離期間也有條件從十天縮短為三天。

日本官員指出，入境條件是引進外國人的企業與大學等須負起行動管理責任，第四天起就可外出或搭乘大眾交通運輸工具。

指揮官陳時中昨天表示，日本疫情趨緩是一個好的現象，但雙邊是否會有短期商務泡泡仍需要研議，若要討論必須透過外館來商議。

國內首見「莫＋Ｂ」 突破性感染

指揮中心昨天也公布近一週的境外移入武肺病例，有八例能做病毒定序的案例都是感染Delta變異株，且當中有一人曾混打莫德納和BNT疫苗，是國內首見「莫＋Ｂ」遭突破性感染案例，還有六例是完整接種BNT疫苗，都屬於突破性感染。

目前國內累計驗出Delta共一八九例，其中四十三例屬本土病例、一四六例屬境外移入病例。

另外，第十一批BNT疫苗共八十七．一萬劑昨天上午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，已直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法