環保早餐日試辦 斗六減垃圾25公斤

環保局推動環保餐具外帶外送，盼從源頭促成垃圾減量。（記者林國賢攝）

2021/11/05 05:30

將訂每月10日為「環保早餐日」 透過折價鼓勵自帶環保餐具 明年將推廣至全縣

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣環保局推動垃圾源頭減量，將訂每個月十日為「環保早餐日」，透過折價優惠鼓勵消費者自帶環保餐具，環保局表示，上月環保早餐日於斗六市試辦，共減少廿五公斤垃圾，明年計畫推廣至全縣各鄉鎮市。

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上月推動環保餐具租借

雲林縣每天垃圾量約三二○公噸，扣除已打包垃圾仍堆置三萬多公噸，環保局上月推動環保餐具租借、循環杯外送外帶等措施，減少一次性餐具使用，從源頭減少垃圾量。

26家店共202人次自帶餐具

環保局副局長黃富義指出，環保局上個月於斗六市試辦「環保早餐日」，廿六家早餐店共有二○二人次消費者自帶環保餐具消費，換算下來減少廿五公斤垃圾，下週三將再度試辦，若成效不錯，明年將擴展至全縣，希望將垃圾量減少五百公斤以上。

每人每次可享折價10元

黃富義表示，本月十日只要自帶環保餐具到指定的廿六家早餐店消費，每人每次可享折價十元優惠，每店限量三十份。

黃富義說，從去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發至今，民眾防疫宅在家，餐飲店暫停內用，一次性餐具使用量明顯增加，現在餐飲業已經恢復內用，希望透過各項活動讓民眾習慣使用循環性環保餐具，減少垃圾產出。

環保局廢棄物管理科人員表示，目前縣內有廿七家餐食店加入循環餐盒外送外帶，三十家飲料店加入循環杯訂餐服務，從十月至今使用循環餐盒四百九十六個、循環杯四百五十四個，環保局將持續招募更多商家加入，也希望民眾能多使用循環餐具，從源頭讓垃圾減量。

環保局呼籲消費者使用環保循環餐具、飲料杯，從源頭減少垃圾量。（雲林縣環保局提供）

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