為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國民黨藉城中城案 卡住總預算付委

    議會昨進行總預算交付委員會審議，城中城大火燒進議會，引爆藍綠議員互相叫陣。（記者王榮祥攝）

    議會昨進行總預算交付委員會審議，城中城大火燒進議會，引爆藍綠議員互相叫陣。（記者王榮祥攝）

    2021/11/05 05:30

    藍究責市府、不同意付委 綠批不應綁架預算犧牲市民權益 升格後首次無法付委

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會國民黨團質疑高市府對城中城案沒負起責任，昨天提案「不同意」明年度總預算案交付審議，民進黨團批評不該綁架預算犧牲市民權益、堅持付委，最終表決以卅一比廿六通過藍營提案，也是縣市合併後、第一次預算無法付委。

    議長：擇期舉行黨團協商

    議長曾麗燕表示，表決結果代表市府對城中城大火的檢討作為，未獲議會多數認同，她提醒市府好好思考，希望很快會有表現，議會也將擇期舉行黨團協商。

    高市議會昨天下午進行提案（含總預算）交付委員會審議，依慣例先由市長陳其邁與財政相關局處報告預算編列，接著由議員發言。

    開議前，發起甲級動員的藍營齊聚報告台前拉布條抗議，強調沒有負責沒有預算、眷戀權力對不起高雄市民；綠營不甘示弱，也在報告台旁吶喊綁架預算、犧牲市民，雙方同台叫陣約四分鐘，才各自回到座位開會。

    藍：要求市府負責 非擋建設

    國民黨團率先發難，提案拒絕將總預算等議案交付委員會審查，強調並非刪除預算、更非阻擋高雄建設，而是要求市府須拿出對城中城大火全盤的盤點，及對高雄市民負責態度，才能夠放心的將預算交付審議。

    綠：應先付委 再審各預算

    民進黨團認為，昨議程是交付委員會審議，並不是談政治責任，且今天就有專案報告（城中城大火），會有足夠時間討論，如果沒付委，就是犧牲市民權益，考量兩百七十幾萬高雄市民，黨團堅持總預算先付委後，再好好檢視、審查各項預算。

    時代力量議員林于凱指出，預算審查關係整個高雄市民權益，不該因城中城事件而擱置，該監督該檢視的，透過預算審查過程理性與確實監督，才是市議會責任。

    表決後 卅一票通過暫不付委

    由於各黨團無共識，經現場記名表決，全場有五十八位議員（含議長），藍營卅一票不同意付委，綠營與時力、無黨籍共廿六票贊成付委，議長曾麗燕裁示總預算案暫不付委。議會資深人員說明，這是縣市合併後，首次總預算案等提案沒能順利交付，後續可能進行黨團協商，尋求更多共識後再開會討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    預算攸關城市發展 陳其邁：回歸理性
    2021/11/05 05:30

    預算攸關城市發展 陳其邁：回歸理性

    房市買氣熱 換屋家電首選 Sony

    百貨×電商雙11優惠 聯邦卡很購利
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播