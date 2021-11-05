國民黨藉城中城案 卡住總預算付委

議會昨進行總預算交付委員會審議，城中城大火燒進議會，引爆藍綠議員互相叫陣。（記者王榮祥攝）

2021/11/05 05:30

藍究責市府、不同意付委 綠批不應綁架預算犧牲市民權益 升格後首次無法付委

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會國民黨團質疑高市府對城中城案沒負起責任，昨天提案「不同意」明年度總預算案交付審議，民進黨團批評不該綁架預算犧牲市民權益、堅持付委，最終表決以卅一比廿六通過藍營提案，也是縣市合併後、第一次預算無法付委。

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議長：擇期舉行黨團協商

議長曾麗燕表示，表決結果代表市府對城中城大火的檢討作為，未獲議會多數認同，她提醒市府好好思考，希望很快會有表現，議會也將擇期舉行黨團協商。

高市議會昨天下午進行提案（含總預算）交付委員會審議，依慣例先由市長陳其邁與財政相關局處報告預算編列，接著由議員發言。

開議前，發起甲級動員的藍營齊聚報告台前拉布條抗議，強調沒有負責沒有預算、眷戀權力對不起高雄市民；綠營不甘示弱，也在報告台旁吶喊綁架預算、犧牲市民，雙方同台叫陣約四分鐘，才各自回到座位開會。

藍：要求市府負責 非擋建設

國民黨團率先發難，提案拒絕將總預算等議案交付委員會審查，強調並非刪除預算、更非阻擋高雄建設，而是要求市府須拿出對城中城大火全盤的盤點，及對高雄市民負責態度，才能夠放心的將預算交付審議。

綠：應先付委 再審各預算

民進黨團認為，昨議程是交付委員會審議，並不是談政治責任，且今天就有專案報告（城中城大火），會有足夠時間討論，如果沒付委，就是犧牲市民權益，考量兩百七十幾萬高雄市民，黨團堅持總預算先付委後，再好好檢視、審查各項預算。

時代力量議員林于凱指出，預算審查關係整個高雄市民權益，不該因城中城事件而擱置，該監督該檢視的，透過預算審查過程理性與確實監督，才是市議會責任。

表決後 卅一票通過暫不付委

由於各黨團無共識，經現場記名表決，全場有五十八位議員（含議長），藍營卅一票不同意付委，綠營與時力、無黨籍共廿六票贊成付委，議長曾麗燕裁示總預算案暫不付委。議會資深人員說明，這是縣市合併後，首次總預算案等提案沒能順利交付，後續可能進行黨團協商，尋求更多共識後再開會討論。

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