文高用地解編 桃園市府：徵收費太高

2021/11/05 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府檢討未徵收公共設施保留地，於二○一七年將桃園區文高用地（原規劃興建經國高中）解編，最近送內政部都市計畫委員會審議，但立委萬美玲發起連署反對解編，昨與多位議員呼籲市府撤案；市府回應，經國高中土地徵收費用高達六十九億元，非市府能負擔，正由教育局規劃經國國中改制高中增設職業商科。

市長鄭文燦表示，經國高中文高用地現為私人土地，面積約二‧六公頃，初估徵收價格為六十九億元，蓋一所學校只需要八億元，市府無法負擔偌大徵收費用，因此透過都市計畫通盤檢討，將文高用地解編，目前規劃將經國國中改制高中，在國中部外增設商科，經國國中校地有三公頃也足夠使用。

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教育局長林明裕說，經國國中距離南崁、武陵、桃園高中都是三‧五公里，若增設高中部同質性太高，考量北桃園商業發達，才規劃設置職業商科。

萬美玲與議員林政賢、陳美梅、張桂綿、詹江村，在市議會召開記者會，萬說，全國公立高中率取率五十六％，桃市僅卅五％，是六都最低，市府應增加公立高中數量，解編經國高中文高用地是反其道而行。

議員們認為，學校用地解編大都是少子化使然，但桃市並不存在這樣的問題，況且經國高中用地位於桃園區精華區，未來人口只會越來越多。

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