「桃趣農場五好康」 兩大方案超值玩

桃園休閒農場各具特色，各種農事體驗、手作DIY十分熱門。（桃市府農業局提供）

2021/11/05 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，各級政府力拚經濟復甦，民眾持行政院發行的振興五倍券、農遊券及桃園市政府加碼的好市乘雙券，都可在桃市休閒農業場域使用，市府農業局昨天宣布，即起祭出「桃趣農場五好康」五百元超值組合、券友限定折扣兩大方案，讓民眾可獲得超值農遊行程、農特產品折扣優惠等。

500元超值組合、券友限定折扣

市府副秘書長邱俊銘說，「五百元超值組合」方案，有多家農場結合農事體驗、文創商品、禮盒或特色餐點等套裝行程，例如林園居農場提供地瓜農事體驗套裝行程、老牛休閒園藝推出特色香草茶包體驗遊程、秀嵋園藝有療癒多肉組盆DIY體驗遊程。

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「券友限定折扣」方案，是民眾持券即可享有農事體驗或在地特色產品消費打八到九折優惠。

農業局長郭承泉表示，民眾持五倍券、農遊券或好市乘雙券，在振興經濟期間（使用期限以券別規定為準）來桃市農遊，可當一日農遊省錢達人，單筆消費滿五百元還可至「二○二一桃園購物節」官網登錄發票參加抽獎（明年二月十五日止），出發前可至各農場、「桃園市休閒農業」的網站或粉絲團查詢。

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