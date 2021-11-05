桃市自辦莫德納第2劑施打 即起預約

第十三期AZ、BNT疫苗接種作業，今起分五天開打。圖為日前施打疫苗狀況。（記者陳恩惠攝）

2021/11/05 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）公費疫苗預約平台第十三期AZ、BNT疫苗接種作業，今起分五天開打，桃園市政府為了方便上班族及提高民眾接種意願，今天與十二日加開夜間接種服務，另為接種莫德納第一劑後，逾十週等不到第二劑的市民，在九日下午自辦「莫德納第二劑專案施打」，即日起至八日中午開放市府網路預約平台登記，二萬三千劑額滿為止。

公費疫苗 今與12日加開夜間接種

市長鄭文燦昨在市政會議表示，截至前天，桃市第一劑武漢肺炎疫苗接種人口涵蓋率七十七‧七五％，略高於全國的七十四％，完成第二劑人口涵蓋率卅三‧三七％，略低於全國的三十四‧八％。

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桃市第十三期疫苗接種作業，今天傍晚五點半至晚上八點半，在預約民眾所選的社區接種站施打AZ疫苗，十二日同時段安排施打BNT疫苗，希望讓上班族利用週五下班後的時間接種，週六、日在家休息。

8/26前完成第一劑莫德納 可預約

鄭文燦說，桃市自辦「莫德納第二劑專案施打」，對象是八月廿六號前完成第一劑莫德納的十八歲以上民眾，即起利用「二○二一桃園莫德納一一○九第二劑接種專案」的表單（https：//bookvaccine-tycg.surveycake.biz/s/V1GMM）預約，九日下午一點半至四點半在所選的接種站施打，間隔時間未到者請勿預約，也不可提前施打。

市府衛生局長王文彥表示，「莫德納第二劑專案施打」預約成功的民眾，會收到電子郵件的通知，接種當天必須攜帶健保卡、武肺疫苗接種紀錄卡（小黃卡），如果遺失或無第一劑接種的紀錄卡，應先至轄區衛生所申請補發。

桃園市自辦莫德納第二劑疫苗施打，即日起開放登記。（取自「桃園事」臉書）

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