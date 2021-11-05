林智堅台灣美國商會演講 分享竹市經驗

新竹市長林智堅昨天獲邀出席台灣美國商會演講，以「宜居、創新、永續」分享新竹城市翻轉成功經驗，並倡議大新竹合併升格，讓台灣更有競爭力。（市府提供）

2021/11/05 05:30

強調大新竹合併升格 成為竹科產業發展後盾 讓台灣更有競爭力

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天獲邀出席台灣美國商會演講，以「宜居、創新、永續」分享新竹經驗。林智堅說，他上任後完成市立動物園重生、新校園運動、步行城市、微笑水岸等重大市政建設。近兩年疫情衝擊、美中貿易戰的全球供應鏈重組關鍵時刻，他也提出大新竹合併升格，盼讓大新竹成為竹科產業發展重要後盾，讓台灣更有競爭力。

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城市翻轉 動物園重生、推動新校園

林智堅說，竹市是座偉大的城市，但過去疏於規劃、設計，上任後他每週舉辦重大建設會議，由市府跨局處、設計團隊、建築團隊共同參與，包括市立動物園、新校園運動、步行城市、微笑水岸等重大建設，都是從這個會議催生出來。

林智堅也分享，投入超過五十億元推動新校園運動，完成十四處通學步道的設置，讓孩子上學安全。也推動「進擊的公園」投入五．四億改造廿四座公園，並啟動2.0計畫，預計完成十座公園改造。

林智堅強調，竹市是桃竹竹苗地區的核心城市，有新竹科學園區，更是智慧城市、美學城市，現在正是新竹邁向下一個階段的關鍵時刻。因此他拋出大新竹合併升格的急迫性、合理性與正當性。

大新竹創稅高 需要更多資源與建設

近兩年受疫情衝擊與美中貿易戰影響下，全球供應鏈正在重組，這也是大新竹需要重組的關鍵急迫性；而大新竹創稅一千九百廿億，統籌分配稅款卻不到一百億，大新竹需要更多資源與建設；且據民調顯示，大新竹有五成以上民眾支持，更具正當性。

有外商提問，大新竹合併升格未來若成真，市長最優先該做的事情為何？林智堅也說，第一要有上位計畫，規劃兩座城市未來的發展，在產業、經濟、教育、環境等面向，規劃整體發展。

大新竹 首要立即解決是交通問題

第二要以文化角度縫合兩座城市，最後則是回到人的需求，最首要的是交通問題，交通是大新竹民眾、外縣市民眾面臨的難題，他認為交通是立即要解決的問題。

林智堅說，大新竹合併升格，能提升政府效能，造福更多民眾，也能擴大產業交流、延攬優秀人才，不只有利竹科發展，更有助於台灣再次升級、立足國際。

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