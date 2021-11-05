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    苗栗旅遊節開跑 消費500抽休旅車

    「苗栗旅遊節」活動期間將抽出4輛Luxgen URX休旅車。（記者彭健禮攝）

    「苗栗旅遊節」活動期間將抽出4輛Luxgen URX休旅車。（記者彭健禮攝）

    2021/11/05 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕疫緩拚經濟，苗栗縣政府推出「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，準備有Luxgen URX休旅車、十萬現金、 Gogoro電動車、iPhone13、Coleman高級露營組及住宿券等總值千萬元的禮品，民眾到縣內店家單筆消費滿五百元，憑發票或收據到活動官網登錄，就有機會抽中，歡迎全國民眾到「苗栗玩起來！」

    還有十萬現金、電動車 獎品總值千萬

    縣長徐耀昌昨天與活動代言人、綜藝節目主持人蔡允潔一同宣布活動開跑；蔡允潔力讚苗栗的好山好水，也驚豔獎品之豐富，推薦大家造訪遊玩、拿大獎。

    徐耀昌表示，秋冬是苗栗旅遊的旺季，無論是泡溫泉、採果或是親近大自然，多元豐富的旅遊型態等著旅客前來深度旅遊，他並當場宣布加碼一百廿個一萬元現金獎。

    苗縣府文觀局長林彥甫表示，活動期間將抽出四輛Luxgen URX休旅車、十四份十萬現金、十二輛Gogoro電動車、廿支iPhone13、十二組Coleman高級露營組及三百廿張住宿體驗券，相關活動訊息、參加辦法及活動規範，請上「苗栗旅遊節」活動網站（https://dcd.jil.tw），或「苗栗玩透透」臉書粉絲專頁查詢。

    到明年2月底 憑發票或收據上網登錄

    文觀局說明，民眾於縣內合法旅宿、觀光遊樂業、賣場、商圈、觀光工廠、產業故事館、休閒農場、部落及文創伴手禮等店家，單筆消費滿五百元，憑今年十月八日至明年二月廿八日的發票或收據，至活動官網登錄就可獲得一次抽獎資格，單筆消費額每跨五百元級距，就再多一次，單次消費最高累積上限一百組，消費愈多中獎機率愈高。

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