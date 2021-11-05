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    首頁　>　生活

    新北／國民黨團批統籌分配款不公 侯友宜籲修改

    2021/11/05 05:30

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會國民黨團昨天聯合質詢，批評中央在財政收支劃分法不公平，導致新北市長期吃虧，市議員陳偉杰說，新北在全國的人口最多、人均預算最低，因為市長不是民進黨籍，向中央要求補助時很容易拿到「綠卡」；市長侯友宜表示，中央很清楚新北市的需求，但不知為何不願改變？呼籲中央大破大立，趕快修改不合時宜的財政收支劃分法。

    陳偉杰指出，明年的中央統籌分配款已經公布，新北市人口最多，人均預算卻最低，不到台北市的一半，也只有台南市的五十五％、高雄的六十六％，高雄人口只有新北的三分之二，新北市的人均預算卻反而只有高雄的三分之二，情何以堪，因為新北市不是民進黨執政，到中央申請補助就拿到「綠卡」、見綠就被卡。

    市議員劉美芳也說，台北市人口比新北少約一百四十萬人，統籌分配款卻比新北多了一百多億元；市議員林金結表示，統籌分配款的計算公式以營利事業營業額占五十％，人口數只佔廿％，很不合理。

    侯友宜表示，雙北是共同生活圈，人均預算不能落差太大，新北這幾年推動許多大型建設，希望新北市籍各黨派立委或「跟中央有關係的民代」幫新北市多發聲，爭取到市民可以接受的平均數。

    另外，針對基隆市長林右昌拋出基隆市與新北市金山、萬里、石門、瑞芳、雙溪、平溪、貢寮等七個行政區，合併升格成立「大基隆市」或「北海市」，選區包括石門的陳偉杰批評「民進黨因人設事」，詢問侯友宜的看法；侯回應說，新北市民都不會認同「北海市」的規劃，「這是個人意見，不是國土規劃。」

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