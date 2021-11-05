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    爭取高鐵與交通建設 宜蘭縣民最不滿

    高鐵延伸宜蘭綜規今報部，宜蘭、縣政中心機會較大，經費約1600億至1800億元。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    高鐵延伸宜蘭綜規今報部，宜蘭、縣政中心機會較大，經費約1600億至1800億元。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    2021/11/05 05:30

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府委託民間辦理的施政民調，根據資料顯示，平均施政滿意度八十三．五％，比去年兩次民調減少一．三至二個百分點，其中的爭取高鐵延伸宜蘭與台六十二線延伸頭城、建構完善交通路網及維持交通順暢，縣民最不滿意，單項滿意度均不到七十％；縣府回應，交通建設方面，縣府積極向中央爭取，會公布相關訊息，爭取更多認同。

    施政滿意度比去年低

    縣府未公布這份民調，議員要求提供後得知，九月出爐的施政民調，樣本數一千多份，對象是十八歲以上宜蘭縣民，以各鄉鎮人口比例抽樣調查。

    結果顯示，縣長林姿妙施政表現滿意度八十五．四％、縣府團隊施政滿意度八十四．七％，縣民光榮感八十二．三％，縣民生活品質滿意度八十一．六％，四項平均施政滿意度八十三．五％，比去年七月的八十五．五％減少二個百分點，和去年十二月的八十四．八％相較，少一．三個百分點。

    熱門時事議題滿意度方面，以爭取高鐵延伸宜蘭與台六十二線延伸頭城最低，只有六十八．九％，另外，建構完善交通路網及維持交通順暢六十九．三％。

    縣府秘書長林茂盛說，高鐵議題因地方人士對設站選址有不同意見，進而引發爭議，台六十二線延伸還在可行性評估期初報告，縣民對相關規劃可能還不了解，縣府會持續爭取，定期公布資訊，至於縣內交通路網，縣府這幾年陸續改建宜蘭及羅東轉運站，並新闢二結連絡道，盼建構更完善的交通網。

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