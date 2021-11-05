台南站前小黃排班 3策略改善

乘客搭乘計程車排隊動線圍欄，設計有如遊樂場室內「碰碰車」依序搭玩，車子來就上車。（記者洪瑞琴攝）

2021/11/05 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了改善台南火車站前計程車排班秩序，南市交通局祭出「三支箭」增加計程車排班輪轉效率，並搭配實施北門路排班入口禁止左轉等管制措施，維護交通安全與市容門面。

設乘客排隊動線圍欄 加速出車

前站的計程車排班區因火車到站時間固定，計程車駕駛同時湧入排班車道，易造成排班入口處的車輛占用北門路車道，尤其假日及尖峰時段，難免會發生互相指控插隊與口角爭執，影響北門路段車流順暢及安全。

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交通局表示，以前搭乘區在地上劃線效果不佳，乘客可能為先後順序爭吵，為讓排班更有效率、輪轉更快，達到上車出車加速，已增設乘客排隊動線圍欄，一次可供四輛計程車載客。

排班車道畫格線 駕駛依序遞補

第二項策略是「整理排班秩序」，於排班車道增繪排班格線，提醒駕駛人依序前進遞補，增加後方車輛進入排班區空間；另增設監視器和告示牌，若有惡意不前進排班或干擾排班秩序，可蒐證開罰。

排班入口管制 可掃碼查詢空位

第三項策略則是「入口管制調整」，已在排班入口處增設空位顯示看板，並開發手機直接掃QR Code查詢，方便駕駛先查詢，若顯示滿車，則暫緩前往排班，並在排班入口處北門路段雙黃線缺口，禁止左轉進入排班區，以免造成北門路交通要道堵塞及危險。

交局︰惡意違規滋擾 鐵腕取締

交通局強調，北門路與火車站是南市門面，若有少數違規司機或惡意滋擾排班秩序，也會祭出鐵腕，道路範圍由警察局利用科技執法加強違規取締，排班區內不排除由交通局蒐證後依公路法開罰九千元以上，以維護多數守法駕駛權益，民眾依序等車若遇拒載短程、超收車資、不按錶計費等違規行為，可檢具事證向公共運輸處檢舉。

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