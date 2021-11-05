每人500元 屏市振興券20萬人受惠

屏東市代理市長程清水（右三）宣布，屏東市振興消費券從十二月三十一日起分三梯次發放。（記者李立法攝）

2021/11/05 05:30

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東市公所首開全縣先例推出專屬振興券，近二十萬市民每人可獲五張面額各一百元消費券，將從十二月三十一日起分三梯次領取，使用期限至明年三月。

屏東市代會通過市公所提出的發放屏東市振興消費券議案，連同印製等相關費用，預計支出一億五百萬元，公所強調以市庫結餘款支應，不會排擠其他預算，盼活絡屏市經濟。

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11月16日為造冊基準日

代理市長程清水表示，造冊基準日今年十一月十六日設籍屏東市的市民，以及造冊基準日前出生並於法定期限完成申報戶口的新生兒，均可領券，全市五十九里從十二月三十一日起至明年一月十六日分三梯次領取，若錯過三梯次領取時間，可於明年一月二十三至二十七日至市公所領取。

新生兒明年1月20日統一領取

公所指出，造冊基準日前出生的新生兒，統一於明年一月二十日在市公所領取，請市民依照公所寄發的領取通知單上時間及地點領取，委託代領須檢附切結書、代領人身分證及印章，該消費券只能在屏東市使用，不得用來繳稅、罰單及規費，使用期限至明年三月三十一日止。

抽中屏東券 使用期限至年底

此外，屏東縣政府推出縣民專屬的兩百元共八萬八八八八份的屏東券，昨天抽出，中籤率約二十三％，縣府上午九點起發放簡訊通知中獎縣民。抽中者可於十一月十八日前至全台統一超商 ibon機器列印屏東券，有效使用期限至今年底，縣內有逾千家合作店家可使用。

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