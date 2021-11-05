北五堵設捷運站 研發新鎮加速規劃

基隆市府整合北五堵與汐止貨櫃倉儲區，轉型北五堵研發新鎮。（記者盧賢秀攝）

2021/11/05 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運第一階段的南港─八堵路線遲遲未能定案，交通部長王國材昨天在立法院答詢時表示，基捷綜合規劃會努力在十一月底前完成，預計後年動工，由於路線尚未定線，連帶影響北五堵研發新鎮規劃案的進度，市府產業發展處長黃健峰指出，基隆捷運一定會在北五堵設置站點，北五堵研發新鎮與捷運路線、站點的關連緊密，等捷運定線後就會加速整體規劃案。

產發處長︰確定在北五堵設站

黃健峰說，北五堵研發新鎮面積廣達七十一公頃，在基隆市北五堵與新北市汐止之間有閒置的貨櫃場，將轉型打造為研發科技產業新鎮，包括產業與住宅區等。

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站點位置定案後 加快作業

市議員陳薇仲在市議會質詢說，北五堵國際研發新鎮的整體規劃本來應該在二○二○年底完成，如今卻延到二○二三年才可能完成，既然基隆捷運已確定在北五堵設站，應該加速開發，不要等到軌道建設計畫完備後才要推動。

市議員楊秀玉認為，北五堵研發新鎮在二○一○年就進行工業區、倉儲區檢討，去年十月提出期中報告，因為配合捷運設站又拖了一年，基隆捷運路線一變再變，是否會影響研發新鎮的開發進度？

黃健峰表示，北五堵國際研發新鎮必須配合捷運的規劃時程，雖然北五堵已確定設站，但確切的設站位置尚未定案，等確定站點之後才能進行街廓、計畫道路及區域規劃等作業，在捷運確定路線之後就會加速辦理。

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