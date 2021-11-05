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    屏東疫苗錯打案／已9人就醫 1人住院

    安泰醫院院方出面致歉。（記者陳彥廷攝）

    安泰醫院院方出面致歉。（記者陳彥廷攝）

    2021/11/05 05:30

    〔記者陳彥廷、羅欣貞、吳亮儀／綜合報導〕屏東縣東港鎮前天施打六十五至六十九歲長者莫德納第二劑疫苗，因安泰醫院失誤，打成AZ疫苗，前晚起陸續有九位民眾到醫院就醫，主要為頭痛發燒及肌肉痠痛等症狀，其中一人住院。中央流行疫情指揮中心昨天重申，之前已經訂定過接種實務規則，若不慎打錯不同廠牌疫苗，不建議再補接種。

    指揮中心︰不建議再補接種

    誤打AZ的梯次在前天上午九點至十點，有一百人接種，無法確定是哪八十八人打到AZ，全部列為追蹤關懷對象。

    安泰總院長蔡宗昌表示，其中一位女性長者雖然僅頭暈，但因為家人夜間無法照顧，所以安排她住院，狀況良好，其餘就醫民眾均無血栓、心肌炎等症狀。

    安泰醫院榮譽院長蘇清泉昨天率院方主管出面致歉，致贈營養品及慰問金每人五千元，醫療費用由醫院概括承受。蘇清泉強調，安泰為重度級急救責任醫院，相當繁忙，但對國家施打COVID-19、流感疫苖政策仍全力以赴，因基層醫護極度疲憊，不忍苛責、不會懲處，但會處罰院長、副院長等高階主管；他坦言院內疫苖管理出了問題，將改善流程。

    屏東縣衛生局指出，事發後要求院方三天內完成行政檢討報告，今天是最後期限。

    指揮中心發言人莊人祥昨天表示，目前先暫停該醫院的接種作業，等疫苗接種作業和教育訓練有改善後，再繼續提供接種。會否對醫院有懲處？莊人祥表示，要請地方衛生局提報後再說。

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