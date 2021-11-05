移工入境將重啟 檢疫加嚴
「14+7」都須待在集中檢疫所 入境前接種世衛認可的6款疫苗
〔記者李雅雯、吳亮儀／綜合報導〕勞動部昨向立院專案報告開放移工入境相關防疫規劃準備工作，根據現有規劃，第一階段（明年二月十四日以前）移工入境後採集中檢疫，完成十四日檢疫後，自主健康管理七天仍必須待在集中檢疫所，且在完成自主健康管理前，加做一次快篩。
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勞動部評估十一月中下旬可望重啟移工入境，勞動力發展署長蔡孟良表示，移工完成十四日檢疫後，自主健康管理期間仍要待在檢疫所，但強度會較檢疫期間稍弱一點點，若有身體狀況，在專人全程陪同下，可外出就醫。這些防疫要求都會讓移工了解，若是未能配合，就只能跟對方說「謝謝」（不能入境台灣）。
7天自主管理規格如檢疫期 勞部：無惡意
對於七天自主健康管理近乎比照檢疫期，蔡孟良強調：「並無惡意。」他說，大多數人完成十四天檢疫後，後面七天是回到自己家裡，但移工在台灣沒有住所，且來源國疫情狀況還不能完全確定，加上台灣確診案例多為境外移入，國人不能接受有防疫破口，會比較嚴格地要求。
蔡孟良說明，移工在集中檢疫所不需要負擔費用，而自主健康管理期間沒有防疫補償，因此這七天會要求雇主支付薪資；移工入境前須施打疫苗，中央流行疫情指揮中心已同意WHO認可的六支疫苗，包括輝瑞／BNT、AZ、嬌生、莫德納、中國國藥及科興疫苗。
另外，也將要求雇主必須在移工入境前，為其所聘移工加保五十萬元醫療保險，以支應境外移入確診時隔離醫療費用。
指揮中心發言人莊人祥說，已分配一千七百間檢疫所空房供移工使用，但十二月十四日到明年二月十四日正值春節返鄉，會限縮移工房間，要等明年二月十五日以後，才有更多的量能可配合釋出。
防疫配合度高 印尼可望成為首波來源國
勞動部評估，四個主要移工來源國中，印尼對我方防疫條件配合積極度最高，有望成為第一個重啟開放來源國，印尼為我國家事移工引進大宗。勞動部長許銘春表示，下週將和印尼方面討論重啟移工入境相關事宜。
北醫附醫成人感染科主任李垣樟說，各國有注意到有極少數感染Delta武肺變異株的病患潛伏期可超過十四天，雖然是極少數的案例，但對於不熟悉台灣防疫規定、剛到台灣的移工來說，只要廿一天好好待在檢疫所，且管理順利，基本上風險就能降到最低。