移工入境將重啟 檢疫加嚴

勞動部評估，本月中下旬可望重啟移工入境，但檢疫措施將從嚴。情境照。 （資料照）

2021/11/05 05:30

「14+7」都須待在集中檢疫所 入境前接種世衛認可的6款疫苗

〔記者李雅雯、吳亮儀／綜合報導〕勞動部昨向立院專案報告開放移工入境相關防疫規劃準備工作，根據現有規劃，第一階段（明年二月十四日以前）移工入境後採集中檢疫，完成十四日檢疫後，自主健康管理七天仍必須待在集中檢疫所，且在完成自主健康管理前，加做一次快篩。

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勞動部評估十一月中下旬可望重啟移工入境，勞動力發展署長蔡孟良表示，移工完成十四日檢疫後，自主健康管理期間仍要待在檢疫所，但強度會較檢疫期間稍弱一點點，若有身體狀況，在專人全程陪同下，可外出就醫。這些防疫要求都會讓移工了解，若是未能配合，就只能跟對方說「謝謝」（不能入境台灣）。

7天自主管理規格如檢疫期 勞部：無惡意

對於七天自主健康管理近乎比照檢疫期，蔡孟良強調：「並無惡意。」他說，大多數人完成十四天檢疫後，後面七天是回到自己家裡，但移工在台灣沒有住所，且來源國疫情狀況還不能完全確定，加上台灣確診案例多為境外移入，國人不能接受有防疫破口，會比較嚴格地要求。

蔡孟良說明，移工在集中檢疫所不需要負擔費用，而自主健康管理期間沒有防疫補償，因此這七天會要求雇主支付薪資；移工入境前須施打疫苗，中央流行疫情指揮中心已同意WHO認可的六支疫苗，包括輝瑞／BNT、AZ、嬌生、莫德納、中國國藥及科興疫苗。

另外，也將要求雇主必須在移工入境前，為其所聘移工加保五十萬元醫療保險，以支應境外移入確診時隔離醫療費用。

指揮中心發言人莊人祥說，已分配一千七百間檢疫所空房供移工使用，但十二月十四日到明年二月十四日正值春節返鄉，會限縮移工房間，要等明年二月十五日以後，才有更多的量能可配合釋出。

防疫配合度高 印尼可望成為首波來源國

勞動部評估，四個主要移工來源國中，印尼對我方防疫條件配合積極度最高，有望成為第一個重啟開放來源國，印尼為我國家事移工引進大宗。勞動部長許銘春表示，下週將和印尼方面討論重啟移工入境相關事宜。

北醫附醫成人感染科主任李垣樟說，各國有注意到有極少數感染Delta武肺變異株的病患潛伏期可超過十四天，雖然是極少數的案例，但對於不熟悉台灣防疫規定、剛到台灣的移工來說，只要廿一天好好待在檢疫所，且管理順利，基本上風險就能降到最低。

立法院社福及衛環委員會昨日邀請部會首長針對勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，進行專題報告，勞動部長許銘春（左）、衛福部次長薛瑞元（右）上台備詢。（記者劉信德攝）

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