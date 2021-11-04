新北美術館明年完工 打造北部藝術指標

新北市立美術館外觀造型以蘆葦意象設計，搭配清水模板，呈現與環境共存的開放藝文氣息，圖為完工示意圖。（新北市文化局提供）

2021/11/04 05:30

今年在板橋辦6場講座 議員籲重視北海岸藝術家 侯友宜：廣泛蒐集各區域意見

〔記者賴筱桐、林欣漢／新北報導〕新北市立美術館新建工程預計二○二二年七月完工，新北市政府市政會議昨天通過「新北市美術館設置自治條例」草案，送市議會審查；未來將以行政法人組織營運，打造「全民美術館」為目標，文化局在籌備期間舉辦多場講座及倡議，勾勒出美術館的樣貌，並將各界的回饋及建議作為未來執行的參考。

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美術館設置條例草案送審

依據自治條例草案，新北市立美術館為行政法人組織，監督機關為新北市政府；設董事會，董事十一至十五人，由市府遴選及聘任。美術館籌備期間，文化局邀請藝術家開發多種類型的藝術教案課程，進入校園推廣，今年在板橋舉辦六場「穿越新北—藝術與時代」講座。

民進黨新北市議員鄭宇恩指出，新北的地理位置特殊，在爬梳藝術史時需要有多面向的思維切入，但文化局舉辦講座集中在板橋區，其他區域藝術家的創作能量及特色被缺席；她舉北海岸為例，有許多的藝術工作者在新北藝術史上是特別且重要的存在，文化局也曾出書介紹，尤其三芝是全市藝術家密度最高的行政區，籌備過程應納入北海岸藝術家的意見及想法，才能呈現新北藝術多元的樣貌。

新北市長侯友宜表示，會努力與地方開拓更多藝術對話的可能性；北海岸藝術家一定是新北美術館很重要的一環，文化局會朝廣泛蒐集各區域藝術家的意見來努力。

外觀造型以蘆葦意象設計

新北市立美術館位於鶯歌區三鶯新生地，於二○一八年十二月動土，興建地下三層、地上八層、屋頂突出物二層的主體建築物，包含藝術街坊、餐廳、書店等公共服務空間，總樓地板面積約九千八百坪，外觀造型以蘆葦意象設計，搭配清水模板，呈現與環境共存的開放藝文氣息，預計明年七月完工。

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