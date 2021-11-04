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    《雲林》人車不足 虎尾垃圾收運新路線喊卡

    虎尾鎮垃圾車改行新路線，甫上路踢到鐵板，試行第一天就喊卡。（記者詹士弘攝）

    虎尾鎮垃圾車改行新路線，甫上路踢到鐵板，試行第一天就喊卡。（記者詹士弘攝）

    2021/11/04 05:30

    六年增加逾二千戶 一日起上路後誤點惹怨 改回舊路線

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮六年來戶數增加逾兩千戶，但清潔隊服務路線卻一成不變，公所為服務新增社區，十一月一日起，嘗試更改垃圾車服務路線，沒想到第一天就踢到鐵板，因路線拉長，垃圾量增，導致垃圾車大誤點。鎮長丁學忠馬上踩煞車，恢復原清運路線。

    垃圾車還沒走完全程就滿載

    虎尾鎮因高鐵特定區及中科科學園區設置，近幾年新增社區及住戶很多，包括高鐵特定區、大成商工特區、新吉里、堀頭里等，戶數逾兩千戶，但因清潔隊清運路線長期未變動，新社區或住戶倒垃圾很麻煩。

    計畫添購新垃圾車、增加人手

    清潔隊原訂十一、十二月試推垃圾車新清運路線，事先多方宣導，但計畫畢竟未經過驗證，一日上路後發現問題很多，垃圾車誤點半小時到一小時，民眾抱怨連連。

    鎮民代表林武正表示，很多垃圾車還沒走完全程就滿載，必須回垃圾場清空車後才能繼續清運，加上路線拉長，各地垃圾車都有誤點情形，民眾也不習慣新的清運時間，全鎮大混亂，被戲稱「垃圾車之亂」。

    丁學忠表示，此與垃圾車量能不足有關，清潔隊車輛、人力難以負荷新增路線，隔天就喊卡、恢復舊的清運路線，並改推出定點垃圾收運，公所已計畫添購新垃圾車，爭取環保局配送資源垃圾車，未來還會增加人手，希望明年初可推出新路線，將六成新社區納入垃圾車服務路線中。

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