為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    黑沙玩藝節週六演唱會 許富凱壓軸

    旗津黑沙玩藝節十二星座沙雕，已吸引上萬民眾參觀，將加碼於週六舉辦演唱會。（觀光局提供）

    旗津黑沙玩藝節十二星座沙雕，已吸引上萬民眾參觀，將加碼於週六舉辦演唱會。（觀光局提供）

    2021/11/04 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕旗津黑沙玩藝節十月底登場後，累積吸引上萬民眾到旗津玩沙，除主打十二星座主題沙雕及南島渡假氛圍，高市觀光局昨宣布， 六日下午將加碼舉辦演唱會，由台語金曲歌王許富凱、高雄在地「霧虹樂團」等接力開唱。

    在地「霧虹樂團」等接力開唱

    觀光局說明，黑沙玩藝節開幕後吸引上萬遊客，尤其星座主題沙雕更讓遊客讚嘆，爭相找尋自己的星座合影；除欣賞優美海灘，民眾也不忘到周邊小吃攤、海產店享用美食，每到用餐時間，每家店都是滿滿人潮。

    為創造玩藝節活動高潮，觀光局將於六日下午舉辦黑沙演唱會，邀請在地的霧虹樂團、海岸乾杯，及出身高雄旗山的台語金曲歌王「百萬王子」許富凱壓軸演出，消息一出，已有粉絲喊話要提前到現場卡位。

    以旗津黑沙做成沙發座椅

    觀光局表示，今年演出最大特色為不設舞台，且特別以旗津黑沙做成沙發座椅，將是獨一無二的演唱會體驗，邀請大家週末午後一起到旗津暢遊。

    黑沙玩藝節周邊活動也精彩可期，七日將安排大型特技風箏、沙灘排球、衝浪體驗及小小沙雕師體驗，詳情可上「旗津黑沙玩藝節」粉絲專頁或高雄旅遊網官網（https：//khh.travel/）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播