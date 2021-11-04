黑沙玩藝節週六演唱會 許富凱壓軸

旗津黑沙玩藝節十二星座沙雕，已吸引上萬民眾參觀，將加碼於週六舉辦演唱會。（觀光局提供）

2021/11/04 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕旗津黑沙玩藝節十月底登場後，累積吸引上萬民眾到旗津玩沙，除主打十二星座主題沙雕及南島渡假氛圍，高市觀光局昨宣布， 六日下午將加碼舉辦演唱會，由台語金曲歌王許富凱、高雄在地「霧虹樂團」等接力開唱。

在地「霧虹樂團」等接力開唱

觀光局說明，黑沙玩藝節開幕後吸引上萬遊客，尤其星座主題沙雕更讓遊客讚嘆，爭相找尋自己的星座合影；除欣賞優美海灘，民眾也不忘到周邊小吃攤、海產店享用美食，每到用餐時間，每家店都是滿滿人潮。

請繼續往下閱讀...

為創造玩藝節活動高潮，觀光局將於六日下午舉辦黑沙演唱會，邀請在地的霧虹樂團、海岸乾杯，及出身高雄旗山的台語金曲歌王「百萬王子」許富凱壓軸演出，消息一出，已有粉絲喊話要提前到現場卡位。

以旗津黑沙做成沙發座椅

觀光局表示，今年演出最大特色為不設舞台，且特別以旗津黑沙做成沙發座椅，將是獨一無二的演唱會體驗，邀請大家週末午後一起到旗津暢遊。

黑沙玩藝節周邊活動也精彩可期，七日將安排大型特技風箏、沙灘排球、衝浪體驗及小小沙雕師體驗，詳情可上「旗津黑沙玩藝節」粉絲專頁或高雄旅遊網官網（https：//khh.travel/）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法