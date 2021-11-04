桃園議員指某特教班狀況多 教育局長：都有追蹤

2021/11/04 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員朱珍瑤昨在議會定期會質詢，點名某國小特殊教育班一○六學年度至今，頻傳學生自殘、性騷擾等，市府教育局卻未妥善處理；教育局長林明裕答詢時，除以手指著朱，糾正其質詢內容涉揭露校名，有違反兒少保護法規之虞，還強調教育局對學校、個案學生都有追蹤處理，僅特定家長不滿意，其餘皆肯定輔導措施。

林明裕︰家長肯定輔導措施

朱珍瑤質疑，這所國小特教班歷年情況宛若韓國電影「熔爐」翻版，一○六學年度一件自傷事件，隔年四件，接著是七件，一○九學年度受害人數增加，學生頻頻自傷、傷人，她還公布老師LINE群組之間對話，提及「就是會去摸人屁股還脫褲子的那個」。

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林明裕答詢將手指向朱，反批朱暴露學校、學生姓氏，涉違反兒童及少年福利與權益保障法，且所講都是陳年舊案；林澄清，「熔爐」是描述韓國某聾啞學校校長帶領教師長期對學生施暴、性侵的故事，朱所指特教班學生自傷，兩者完全不同，他無法接受這樣的比喻。

對於朱珍瑤要求教育局提供相關案件處理報告，林明裕說，議員並非專業人士，該局僅能提供專業的結案資料；朱認為，這樣無法監督教育局是否把事情做好；市長鄭文燦打圓場，允由教育局另行將處理過程、方式給議員過目及了解。

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