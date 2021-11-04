暨大設計共享平台 食物銀行物資不浪費

由暨大公行系副教授陳文學（中）、學生李欣玫（左），與資工系講師洪晧銘（右）共同設計開發的夠用就好物資共享平台，讓愛心資源能充分利用。（暨大提供）

2021/11/04 05:30

藉由單一窗口 讓物資重新媒合交換

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立暨南國際大學執行縣府食物銀行烏溪線計畫，發現捐助物資有分配不均、過剩及食物放過期致浪費等問題，負責執行的暨大公行系副教授陳文學和學生李欣玫，請資工系講師洪晧銘協助設計「夠用就好」物資共享平台，藉由單一窗口，讓物資可重新媒合交換，運作半年來，透過該平台交換利用的物資市值換算已近六十萬元。

納入公家單位、社福機構

陳文學等人執行縣府食物銀行烏溪線工作後，發現愛心資源大多在冬令和普度最多，而有名的機構資源多，名氣小的則可能物資不足，為讓物資能交換與共享，而有了「夠用就好」物資共享平台的構想，今年三月開始試運作，除南投縣府、埔里鎮公所公家單位外，還將社福機構團體納入。

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多餘或欠缺 均可上平台填報

陳文學表示，透過此平台，機構或單位有多餘物資即可上去填寫，而有欠缺某些物資的機構也可填報需求，經由平台進行媒合、交換。該平台的功能，既可作為社福機構的倉儲管理登錄系統，也可作為供應物資交換據點和提出需求訊息的平台，只要在該平台內組織、機構和單位，都能進行供需調配。

陳文學也說，萬一有些物資無人需求，即會將可提供的物資品項和數量放到埔里鎮公所、社區發展協會等網路平台。「夠用就好」平台參加信義公益基金會舉辦的「一百個疫情下互動共生做法大募集計畫」選拔幸運獲選，有一萬元獎金，將運用這筆獎金，購買有人表達需求，但無單位可供支援物資。

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