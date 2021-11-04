花蓮學校老舊課桌椅 明年全面汰換

花蓮縣國中小學老舊課桌椅，明年度開始逐步汰換。（記者王峻祺攝）

2021/11/04 05:30

縣府自籌5千萬更換2萬張 「班班有冷氣」明年完成3600台裝設

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣國中小學班班有冷氣電力系統改善，預計年底完工，明年將完成三千六百台冷氣裝設，另針對縣議員與家長、學生極為重視的國中小老舊課桌椅部分，縣府教育處將自籌五千萬元，以明年度全面汰換現有兩萬張老舊課桌椅為目標。

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添購置物櫃擺放物品

花蓮縣議會第十九屆第六次定期大會，昨早由教育處、地方稅務局進行工作報告，其中針對教育處業務探討部分，縣議員笛布斯．顗賚提及，縣府除將完成現階段班班有冷氣政策外，學生使用老舊課桌椅也需立即改善，加上現有抽屜已放不下學生物品，教育處應統一處理，協助添購置物櫃供學生擺放。

修繕和汰換價格差不多

國中小課桌椅老舊損壞後，花蓮部分學校會請技工修繕，或向教育處申請經費補助小額採購，但因可調式課桌椅上市，能依學生需求調整高度，加上校方反映修繕費用和汰換新品價格差不多，縣府傾向未來全面更換為可調式桌椅。

教育處代理處長饒忠說，過去替換課桌椅均由教育部專案補助，「但已十年沒有專案經費」，花蓮確實不能再等，明年度的新學年開始，將朝全面汰換老舊課桌椅為目標，預算初估五千萬元，經費將由縣府編列。

他說，針對置物櫃部分，經盤點全縣國中小學需求後，回報學校約計七十所，共計需要八六○○個置物櫃，經費一七二○萬元，也將由縣府自行編列，兩者預算總計近七千萬元，因經費龐大，縣府會努力達成。

教育設施科長盧谷砳樂補充，針對班班替換課桌椅，目前全縣國中小學生約兩萬三千多人，扣除近三年已獲縣府補助，另新購課桌椅的學校後，尚需汰換兩萬張左右，目前經費預估五千萬元，全數將由縣府自籌，一一一新學年度起，將與新增置物櫃一起逐步購置汰換。

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