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    大東北角振興券 芒花季拍照可領

    草嶺古道芒花季美景，吸引許多遊客前往觀賞，今年風管處推振興券提振消費。（東北角管理處提供）

    草嶺古道芒花季美景，吸引許多遊客前往觀賞，今年風管處推振興券提振消費。（東北角管理處提供）

    2021/11/04 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕「草嶺古道芒花季」今年逢二十週年，十一月六日至二十八日登場，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處推出「大東北角觀光圈振興券」，芒花季期間完成指定任務，就能領取面額一百元振興券，到合作商家消費滿三百元可折抵一百元，數量限兩千份。

    芒花季每年吸引約八萬遊客，東北角管理處昨舉行「草嶺古道芒花季」啟動儀式，以芒花製成的掃把，象徵疫情趨緩，一掃武漢肺炎陰霾，並進行虎字碑拓印，盼活動開始後，讓觀光業虎虎生風。

    東北角管理處長馬惠達說，管理處與大東北角觀光圈合作，推出振興券等活動，民眾到臉書粉絲專頁「東北角之友」按讚，上傳今年芒花季相關照片，並在文中tag官方臉書，就能到福隆、大里遊客中心領取「振興券」。除了振興券，相關店家另加碼推出折抵、贈品、抽獎等活動。

    芒花季期間的週六、日，上午十點至下午三點，民眾可至大里遊客中心現場報名「復刻虎字碑」活動；大里天公廟則免費提供平安粥，讓遊客不用年節也能享用天公廟特有的美味。

    另，因應芒花季二十週年，特別舉辦「鋒芒四攝」攝影比賽，民眾十一月六日之後在草嶺古道以「芒花」為主題拍攝美景，評分標準包含主題、構圖技巧、攝影技巧，金牌獎金三萬元，報名送件截至三十日止。

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