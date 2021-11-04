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    暌違13年 亞太管樂節13日登場

    亞太管樂節將於十三日起在台南登場，台南市長黃偉哲與亞太管樂協會理事長林慶俊邀請民眾一起參與。（記者劉婉君攝）

    亞太管樂節將於十三日起在台南登場，台南市長黃偉哲與亞太管樂協會理事長林慶俊邀請民眾一起參與。（記者劉婉君攝）

    2021/11/04 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕暌違十三年，亞太管樂節將於十一月十三日至十二月二十六日再度於台南登場，預計有國內五十一支隊伍參與，每週都有演出，將是今年亞洲地區最大的管樂活動。市長黃偉哲表示，期待亞太管樂節能在疫後療癒大眾的心。

    國內五十一支隊伍參加

    亞太管樂節由亞太管樂協會主辦，今年以「台灣管樂」為主軸，規劃六大主題活動，包括開、閉幕音樂會及管樂名家大賞主題之夜、繽紛樂風戶外音樂會、吹響百年號角古蹟巡禮、校際交流音樂會、首屆台灣管樂合奏大賽等，活動期間的每個週末，在新營文化中心、台江文化中心、孔廟文化園區、新光三越西門新天地與南紡購物中心等地，都有管樂演出，讓民眾欣賞台灣不同地區的管樂特色，十二月十九日還有紙風車劇團於新化大目降廣場的封街跨界演出。

    由於疫情因素，國際團隊無法成行，國內有五十一隊參加，亞太管樂協會理事長林慶俊說，在各國相關的管樂活動都改為線上舉辦之際，亞太管樂節在台南，將是今年亞洲地區最大的一場。

    一月十三日的開幕音樂會，將由台南市管樂團及台南應用科技大學音樂系共同開場，邀請郭聯昌擔任客席指揮，徐家駒、楊蕙祺、蔡怡文等客席獨奏家共同演出，曲目以台南府城風情與特色為發想，譜出《府城音畫》、《河洛三韵》等新曲，以及《Prelude to a Hopeful Day充滿希望的一天序曲》，將有多支曲目為全台首演美。

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