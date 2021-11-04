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    入冬搶「補」商機 新化推麻油伴手禮

    新化區農會主打自有品牌「大目壹陸捌」，推應景胡麻油伴手禮，搶冬令進補商機。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會主打自有品牌「大目壹陸捌」，推應景胡麻油伴手禮，搶冬令進補商機。（記者吳俊鋒攝）

    2021/11/04 05:30

    〔記者吳俊鋒／新化報導〕天氣逐漸轉冷，新化區農會取材在地特色產業，推出應景的麻油伴手禮，且主打自有品牌「大目壹陸捌」，全力搶攻冬令進補商機。

    主打「大目壹陸捌」品牌

    新化的胡麻與鳳梨、竹筍、番薯、橄欖並稱地方「五寶」，由於各具特色，都已建立口碑，因產季不同，區農會的推廣工作幾乎全年無休。

    農會：採契作 品質有保證

    農會總幹事林侑融表示，胡麻栽培於二○一四年開始推廣，目前面積約廿公頃，雖然經濟規模不若善化、西港等重要產區，但採契作方式，價格有保障，收成品質也有大幅提升，伴手禮盒深受歡迎，常賣到缺貨，走「小而美」的精緻特色。

    林侑融說，農會輔導創立特用作物產銷班進行推廣，以「台南一號」品種為主，雖然面積不大，但逾七十名成員全力投入，栽培管理得宜，年採收量超過四萬台斤，是其他地區的兩倍，在市場逐漸闖出名號，堪稱胡麻界的「後起之秀」。

    新化區農會開發高溫熱榨的胡麻油與低溫冷榨的清麻油等兩款產品，並針對不同客群的需求，設計大、小瓶裝，可以單買，也能配對選購。

    推胡麻油、清麻油兩款產品

    林侑融表示，自有品牌除取新化舊稱的「大目降」 之名，還結合在地重要的一六八線觀光元素，而「壹陸捌」的諧音也正好是「一路發」，相當討喜。大瓶裝的容量為四百七十毫升，售價是清麻油六百元、胡麻油五百卅元，小瓶裝的容量為兩百五十毫升，售價是清麻油三百一十元、胡麻油兩百八十元。

    台南胡麻季 13日起登場

    市府農業局強調，台南的胡麻栽種面積近一千九百公頃，佔全國八成之多，舉足輕重，前五大的產地分別為善化、西港、七股、將軍、安定等。結合善化、安定與西港等區，每年都會舉辦胡麻季產業文化活動，十三日起將陸續登場，全力行銷。

    新化區農會主打自有品牌「大目壹陸捌」，推應景胡麻油伴手禮，搶冬令進補商機。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會主打自有品牌「大目壹陸捌」，推應景胡麻油伴手禮，搶冬令進補商機。（記者吳俊鋒攝）

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