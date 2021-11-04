為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    抓露天燃燒奏效 屏縣空品不良日減

    屏縣以隱藏式攝影機取締的露天燃燒已逾十多件。（屏縣府環保局提供）

    屏縣以隱藏式攝影機取締的露天燃燒已逾十多件。（屏縣府環保局提供）

    2021/11/04 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕每年秋冬進入空污季，屏縣環保局提早因應，今年六月起在露天燃燒取締上，新增隱藏式攝影機，八月起在屏南工業區設柴油車檢測站等，初步收到效果，今年九月、十月的空品不良日較去年同期明顯減少。

    秋冬東北季風盛行，受地形影響，高屏地區擴散條件差，污染物累積，導致空氣品質不良。

    二○一九年起，縣府即推動空氣品質改善八大措施，逐步展現成效，雖然二○一九及二○二○年屏縣連續兩年無PM2.5紅害的紀錄，因今年一月混合層異常低，造成污染物幾乎不能擴散而破功，但在空品不良率的控制仍有大幅改善。

    屏縣環保局今年在取締露天燃燒措施上，有感於部分農民對空拍機已有戒心，轉而將農業廢棄物載到無人空地焚燒，六月起新增隱藏式攝影機，果然取得證據，截至十月底，以此方法共查獲十六件露燃案件，開罰金額逾六萬五千元。

    此外，環保局八月起也在屏南工業區設柴油車檢測站，為未來公告該區「空品維護區」做準備；提早因應的做法，初步在九月、十月空品顯現，去年九月AQI大於一百的空品不良日，屏東測站十五日、潮州十三日，十月屏東測站十五日、潮州十六日，今年九月屏東三日、潮州三日，十月屏東八日、潮州十三日，均有減少。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播