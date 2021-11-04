抓露天燃燒奏效 屏縣空品不良日減

屏縣以隱藏式攝影機取締的露天燃燒已逾十多件。（屏縣府環保局提供）

2021/11/04 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每年秋冬進入空污季，屏縣環保局提早因應，今年六月起在露天燃燒取締上，新增隱藏式攝影機，八月起在屏南工業區設柴油車檢測站等，初步收到效果，今年九月、十月的空品不良日較去年同期明顯減少。

秋冬東北季風盛行，受地形影響，高屏地區擴散條件差，污染物累積，導致空氣品質不良。

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二○一九年起，縣府即推動空氣品質改善八大措施，逐步展現成效，雖然二○一九及二○二○年屏縣連續兩年無PM2.5紅害的紀錄，因今年一月混合層異常低，造成污染物幾乎不能擴散而破功，但在空品不良率的控制仍有大幅改善。

屏縣環保局今年在取締露天燃燒措施上，有感於部分農民對空拍機已有戒心，轉而將農業廢棄物載到無人空地焚燒，六月起新增隱藏式攝影機，果然取得證據，截至十月底，以此方法共查獲十六件露燃案件，開罰金額逾六萬五千元。

此外，環保局八月起也在屏南工業區設柴油車檢測站，為未來公告該區「空品維護區」做準備；提早因應的做法，初步在九月、十月空品顯現，去年九月AQI大於一百的空品不良日，屏東測站十五日、潮州十三日，十月屏東測站十五日、潮州十六日，今年九月屏東三日、潮州三日，十月屏東八日、潮州十三日，均有減少。

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