中國禁釋迦 饒慶鈴稱是客訴 農委會：勿唱和中國

台東鳳梨釋迦已經套袋，進入大果期待採，但銷路還未解決。（記者黃明堂攝）

2021/11/04 05:30

農委會批饒倒果為因 強調所有輸出農產品均符合國際及中國規定

〔記者楊媛婷、黃明堂／台北報導〕台東縣長饒慶鈴昨在議會答詢稱中國「客訴」台灣釋迦產品有瑕疵，應往品質改善努力，不要不理人家，「羞恥轉生氣」，這樣太任性，中央必須拿出誠意云云。農委會回應，台灣所有輸出農產品均符合國際規範及中國規定通關，且已採行輸出強化措施，農民均積極配合管理，對中國蠻橫無理作法，地方政府不應一味唱和中國，誣指台灣農產品品質不佳。

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台東縣議會昨縣政總質詢，首位質詢議員許進榮指出，鳳梨釋迦即將進入盛產期，但中國禁止輸入，農委會口口聲聲說雞蛋不能放同一個籃子，但台灣這個籃子根本裝不下，農委會有找到別的籃子嗎？ 縣長饒慶鈴說，台東十年來努力推展外銷中國，從一年二百多公噸到現在一萬五千公噸，現在一夕間被放掉了。饒慶鈴並劍指中央：「人家客訴產品有問題，應該要改善，不要羞恥轉生氣」。還說，農委會保證外銷五千公噸，到底是要銷去哪裡，請農委會負責！

饒指輸出水果有瑕疵 農委會無法接受

對於饒在議會的說法，農委會無法接受，直言台灣所有輸出的農產品，都有符合國際規範、中國的規定，輸出強化措施採行後，農民也都積極配合。對中國指稱在我國輸出的蓮霧、釋迦查出有介殼蟲一事，到今年九月卅日前，台灣一直透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，提出進行技術性對話以尋求取消禁令的要求，台灣一直對中國提出國際貿易中講求科學證據與平等的對話，但中國都置之不理。

已啟動內外銷、加工三支箭 開拓市場

農委會表示，台灣面對中國蠻橫無理、不符正常國際貿易規範的做法，地方政府本應與中央積極合作，保障農民權益，而非一味唱和中國，更表示，台東是台灣釋迦最大的產地，饒慶鈴身為台東縣長，應與農委會一同捍衛農民權益和農產品的聲譽，直言饒慶鈴不該倒果為因，胡亂指控，甚至誣指台灣農產品品質不佳。

農委會也表示，中國禁台灣蓮霧、釋迦進口後，釋迦主要產季為十二月，農委會早已啟動外銷、內銷、加工等三支箭，外銷鮮果與冷凍釋迦目標五千公噸，農委會除提供運費補助、外銷獎勵外，也因應外國人對於釋迦較不熟悉，因此將釋迦改採冷凍有類冰淇淋口感模式外銷；內銷推出的預購平台，截至十一月一日為止，已經達到九萬二五七八箱（每箱六公斤）。

饒要農委會負責 挨批競選曾承諾銷中

民進黨台東縣黨部更強調，饒在二○一八年縣長選舉時，曾向選民承諾只有中國國民黨的候選人當選，鳳梨釋迦就可繼續出口到中國。現在無法出口中國，就把責任推給中央？ 縣黨部並指饒把中國違反國際貿易慣例的行為比喻成「客訴」，這種行為叫「客訴」？難道是同意中國的指責？說台東的鳳梨釋迦品質有問題？病蟲害防治沒做好？否定農民辛苦的努力與付出？

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