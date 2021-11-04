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    基隆社宅包租代管再釋一千戶 戶籍放寬

    基隆市政府辦理社會住宅包租代管，今年提高到一千戶，有意申請的民眾可到市府服務中心洽詢。（基隆市政府提供）

    基隆市政府辦理社會住宅包租代管，今年提高到一千戶，有意申請的民眾可到市府服務中心洽詢。（基隆市政府提供）

    2021/11/04 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府向內政爭取補助辦理社會住宅包租代管，今年提高到一千戶，且條件放寬不限戶籍地在基隆，只要想在基隆市租屋且家庭成員在北北基桃沒有房子、未享有租金補貼、家庭年所得九十七萬以下，即日起就可申請。

    六都以外 媒合數量全國第一

    基隆市都市發展處表示，市府去年爭取內政部補助辦理社會住宅包租代管計畫，順利媒合超過六百組房東客，執行率超過一○○％，媒合數量是六都以外全國第一。今年爭取到內政部補助，加碼到一千戶。

    條件放寬 北北基桃可申請

    基隆市長林右昌表示，為符合在地情況，基隆將中央規範包租代管中經濟、社會弱勢戶比例五成的規定，提高到六成，並建立社會處社福系統及民政處鄰里系統平台，協助租屋者找到房子，也整合社福、民政資源，協助弱勢戶得到全方位的幫忙，實現居住正義。

    都發處長徐燕興表示，今年房客申請資格放寬，不限戶籍地在基隆，只要想在基隆市租屋且家庭成員在北北基桃沒有房子、未享有租金補貼，每戶家庭年所得低於九十七萬元，每人每月平均收入低於四萬六千餘元就可申請，且租金可享八折至九折。

    弱勢戶比例提高到6成

    另方面，參與包租代管的房東，通過平台可享輕鬆收租、專業管理，修繕補助每年最高一萬元；也有保險補助最高三千五百元。內政部也修法將每月租金的免稅額由一萬元提高至一萬五千元；房屋稅、地價稅也適用自用住宅稅率。

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