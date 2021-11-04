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    北市火災預防增訂「錢櫃條款」 最快明年實施

    台北市府修訂「台北市火災預防自治條例」草案，增列「錢櫃條款」，昨經市議會一讀通過，最快明年初公告實施。（記者鄭名翔攝）

    台北市府修訂「台北市火災預防自治條例」草案，增列「錢櫃條款」，昨經市議會一讀通過，最快明年初公告實施。（記者鄭名翔攝）

    2021/11/04 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市去年發生林森錢櫃KTV大火慘案，北府著手修訂「台北市火災預防自治條例」草案，增訂特定場所須每年一次自衛消防編組應變能力、不得關閉或妨礙消防設備、須播放逃生安全說明影片、火警受信總機強制啟動與通報等「錢櫃條款」，違者最重處以五萬元罰鍰並得按次處罰，昨經台北市議會一讀審議通過，最快明年初公告實施。

    不得關閉或妨礙消防設備等

    林森錢櫃大火釀六死六十七傷，北市消防局調查係因業者施工時逕自關閉消防安全設備，加上場所的自衛消防編組及施工人員應變能力不足，才造成重大傷亡，因此修訂火災預防自治條例補破網，針對兩百多家電影院、KTV、酒吧、舞廳等封閉性娛樂場所增列消防安全措施。

    消防局指出，將要求相關場所每年至少應辦理一次自衛消防編組應變能力驗證，且會設定最少人力、最壞情境的模擬演練，並委託第三方專業機構現場稽查，消防局也會派員抽查，以提升業者在面對緊急危難時的應變能力。此次修法也明令各類場所除非正進行消防安全設備設置、檢修工作，或事先報請消防局同意外，其餘情形均不得關閉或妨礙消防安全設備功能，並應設「嚴禁關閉」警語。

    依據新修的台北市火災預防自治條例，違反上述新增規定的場所管理權人將處以一萬元以上、五萬元以下罰鍰，並限期改善，若屆期未改則可按次處罰。全案昨經議會法規委員會一讀審議通過，後續完成議會三讀並送內政部核備後，最快明年初即可公告實施。

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