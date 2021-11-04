小廠求活路 經發局：供低利貸款

2021/11/04 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台積電二米廠落腳中科，預計二○二七年投入生產，中央、中市府積極協助用地、水電需求，市議員陳文政昨天質詢說，接獲部分電鍍業等加工業陳情，願意配合工輔法合法轉型，但都面臨到「無地設廠」或「設廠地天價」，他質疑市府對大廠、小廠待遇大不同，「抓大（招商）放小廠（倒閉）」，盼給小廠活路，經發局長張峯源則回應說，已提供相關業者低利貸款媒合等服務。

陳文政表示，用來整頓農地工廠的工廠管理輔導法規定，中高污染產業，無論是否於二○一六年之前就存在，一律要遷廠或轉型，台中精密產業中許多工具機、製成設備，都需要大量的鈑金、表面處理製程，這些在地小廠是重要供應鏈，若市府忽視小廠困境，員工生計受衝擊，影響產業發展，更可能有其他非法農地工廠另起爐灶，也不利環境保護，市府應給小廠一條活路。

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張峯源表示，針對遷廠資金需求，已提供業者低利貸款的媒合服務，市府規劃的開發產業園區將保留一定比率用地，供未登記工廠進駐設廠，例如太平產業園區提供七成、潭子聚興產業園區則百分之百供未登記工廠進駐等；未來完成開發的產業園區，如財務可行，將規劃朝向全出租方式招商，減輕小廠商初期進駐設廠負擔。

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