自由日日Shoot》新北個管中心輔導現場／3成小爸爸落跑 小媽媽蠟燭兩頭燒

「小爸媽個管中心」不定期舉辦聚會，讓媽媽們可以一起分享育兒經、生活經驗，紓解生活壓力。（小爸媽個管中心提供）

2021/11/03 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市一年約有三百多名未滿廿歲的年輕爸媽，因缺乏家庭支持、教養知識不足，或經濟壓力，無法給新生兒良好的照顧，甚而有虐兒等高風險。新北市府因而在二○二○年元旦委託善牧基金會培家中心成立「新北市小爸媽個管中心」。個管中心發現，至少三成以上小爸爸落跑不見了，或是爸爸角色薄弱，讓小媽媽的處境更加艱難，同時要面對生計、育兒及社會壓力。

新北市小爸媽個管中心幫助年輕爸媽養育零到六歲幼兒階段，有關托育、就業、心理輔導各面向問題。社會局長張錦麗說明，個管中心除了接受通報，也主動與民政單位合作。戶政人員在受理新生兒登記時，會主動關切小爸媽，並技巧性的轉介到個管中心。

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懷孕輟學 提供到宅教學、育兒指導

個管中心發現，有些少女因為接觸藥物等問題，不敢去醫院產檢、篩檢，連帶影響母嬰健康。而少女懷孕後常被迫中斷求學，因此必須提供到宅教學服務、到宅育兒指導。

「爸爸不見了」的狀況，則不乏是男方在知道女方懷孕後消失，原因不外是擔心被「標籤化」或無力面對，也有雙方已分手、或女方不知爸爸是誰的複雜情況。張錦麗說，在這種情況下，要找到小爸爸給小媽媽支持並不容易，且雙方關係不一定能修復；另有些由長輩出面處理後而結婚，但也讓小媽媽多了複雜的公婆問題。

另外，個管中心社工也常需要陪伴年輕爸媽面對法律案件，原因是經濟力薄弱，常誤入歧途，最多的是詐欺案件中的車手，或在特種行業上班衍生的糾紛，因案入獄，也造成新生兒缺乏完整的照顧。

警、衛、社、教定期會報 提解決方案

由於小爸媽面臨的不只是生育、生計問題，還有教育、醫療困境，目前新北市府警政、衛政、社政、教育四單位每年定期舉辦三次聯繫會報，整合各單位的資源分享；另不定期針對個案邀相關單位研討，提出解決方案，從每一個新個案中，累積出通案的解決方式。

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