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    歷史建築北港登記所 規劃遊客中心

    閒置數十年，北港登記所整修完成，黑色屋頂、白色牆面十分吸睛，未來規劃做遊客中心。（記者黃淑莉攝）

    閒置數十年，北港登記所整修完成，黑色屋頂、白色牆面十分吸睛，未來規劃做遊客中心。（記者黃淑莉攝）

    2021/11/02 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣登錄歷史建築的北港登記所，斥資一千五百多萬元整修已完工，黑色屋頂白色外牆十分搶眼，成為北港新亮點，雲林縣府文化觀光處指出，未來將由鎮公所管理，規劃做為遊客中心。

    北港登記所位在朝天宮後方文仁路旁，先前閒置數十年，遭人堆置許多雜物、垃圾，影響市容景觀及環境衛生，地方文史工作者爭取保留修復後活化再利用。

    文觀處文資科長張力元指出，北港登記所在日治時期一九○九年完工啟用，作為台南地方法院所屬的北港登記所，一九二○年（大正九年）改為「北港出張所」，一九四六年更名為「北港地政事務所」。

    張力元表示，北港登記所為日治明治年間登記所的廳舍建築，磚木混構「四坡水」建築，保存台灣登記所司法建築空間形式，加上是雲嘉地區最早興建的登記所，見證雲嘉沿海地區土地法制及登記行政，具有建築技術價值及歷史意義，縣府於去年三月登錄為歷史建築。

    文觀處指出，北港登記所整修工程是「北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」中的子計畫工程，由文化部補助辦理，去年二月底開工，今年九月竣工，現辦理驗收中，土地為北港鎮公所持有，地上物產權屬地政事務所，經協調後，未來將交由北港鎮公所管理。

    據指出，因位在朝天宮後方，在北港鬧區，進出遊客頻繁，初步規劃做為遊客中心或地方展演場域。

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