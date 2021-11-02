雲林推4條美食遊程 搶5倍券商機

雲林搶五倍券商機，推出「饗趣雲林‧遊商圈逛觀光工廠」遊程。（記者詹士弘攝）

2021/11/02 05:30

結合十大觀光工廠及六大商圈協會店家 百家業者參與 多項優惠活動

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府為搶振興五倍券商機，結合縣內十大觀光工廠及六大商圈協會店家，以「饗趣雲林、遊商圈逛觀光工廠」為主題，規劃四條「雲遊四海」遊程（見圖，記者詹士弘攝），希望吸引民眾國旅自由行來遊雲林，到雲林花五倍券可抽「特斯拉」名車，還有各種優惠方案。

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發票有回饋 可抽特斯拉名車

縣府建設處長李俊興表示，雲林縣有百家業者參與饗趣雲林活動，提供優惠折扣、消費滿額贈、滿千折百、飲品第二杯半價、好禮大方送等多項優惠活動，跟著「雲遊四海」的推薦遊程來到雲林，有一日遊、半日遊，遊商圈可以品嘗美食，到觀光工廠了解產業製程。

縣府配合振興五倍券也推出「遊雲林三大好」，第一好憑發票領取十％現金回饋；第二好參加抽特斯拉電動車，第三好做公益最好，振興商家經濟，帶動雲林經濟循環。

遊商圈品嘗美食 消費有好康

雲林縣各商圈協會也推出加碼活動，虎尾鎮魅力商圈發展協會舉辦招財虎X玩數位，即日起至十一月十五日止，使用LINE@線上點餐服務，消費兩百元，商圈加碼一百元。

古坑鄉華山休閒產業促進會舉辦「華山六寶 尋夢之旅」，農遊券、五倍券都可以購買；北港形象商圈發展協會主推麻油商品食補好食材，西螺鎮延平老街主打西螺米食及黑豆純釀醬油，斗南鎮形象商圈小吃美食林立，好康請搜尋各商圈協會臉書。

李俊興表示，縣府結合五家觀光工廠產品推出「饗趣雲林百寶箱」，內含五種商品包含酒精國家隊防疫酒精、果汁蒟蒻、柳丁／柚子醬油、低溫鮮榨黑麻油、碳烤絲，防疫、即食與食材一次購足，並於雄獅嚴選及中華郵政i郵購平台上架販售，方便消費者上網購買，便利又超值。

十大觀光工廠包括福祿壽觀光酒廠、塔吉特千層蛋糕大使館、朝露魚舖觀光工廠、大同醬油黑金釀造館、良作工場農業文創館、源順芝麻觀光油廠、台灣鯛生態創意園區、興隆毛巾觀光工廠、丸莊醬油觀光工廠、雅聞峇里海岸觀光工廠。

四條「雲遊四海」遊程分別是斗六虎尾線，串連塔吉特、朝露魚舖、大同醬油、興隆毛巾等地；古坑斗六斗南線，則走訪華山商圈、福祿壽酒廠；還有西螺大埤線，可參觀丸莊醬油及良作工場，最後是土庫北港線，則有源順芝麻觀光油廠、北港朝天宮商圈及台灣鯛生態創意園區等觀光工廠。

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