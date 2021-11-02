高雄６樓以上公寓大廈未設管委會 研擬罰鍰

城中城火警燒出老舊大樓無管委會的問題。（資料照）

2021/11/02 05:30

輔導管理自治條例草案公告

〔記者葛祐豪／高雄報導〕城中城大火燒出老舊大樓無管委會的問題，高市府昨天公告「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，優先強制輔導一九九五年以前取得建照的六樓以上既有公寓大廈，應於一年內成立管委會，數量約一千棟，若屆時仍未成立，可處一至五萬元罰鍰！

約有一千棟 應於一年內成立

《公寓大廈管理條例》於一九九五年正式發布實施，條文規定裡，就算沒有成立管委會也沒有任何罰則，導致一九九五年發布實施前的老大樓，很多都沒有管委會。

請繼續往下閱讀...

維護修繕安全梯及昇降機

市長陳其邁認為，六樓以上公眾使用的建築物，應設置安全梯及昇降機，日後若未維護修繕，嚴重影響大樓公共安全，因此針對六樓以上既有公寓大廈，優先強制輔導成立管理組織，以維護該項設備。

工務局指出，市府制定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，主要針對一九九五年以前取得建造執照的六樓以上既有公寓大廈，輔導成立管理組織，將由工務局分類、分期、分區，輔導召開區分所有權人會議，成立管委會等管理組織。

未成立處一至五萬元罰鍰

該草案要求高雄市六樓以上公寓大廈，應於自治條例施行日起一年內，成立管理組織並完成報備程序，數量約有一千棟。若屆時仍未依規定成立，將針對專有部分區分所有權人，處以一萬至五萬元不等罰鍰，未改善前可連續處罰。

若未依規定向所在的區公所報備者，則可處大樓主委或或管理負責人，一萬元以上、三萬元以下罰鍰。

該草案並規定，凡是規避、妨礙或拒絕主管機關檢查，可處管理權人三萬元以上、五萬元以下罰鍰，若無管理權人，則按每一專有部分，處區分所有權人，並得按次處罰及強制執行檢查。

市府指出，該草案昨天公告後，將盡快送到議會，希望在十二月中旬結束的本會期，可以完成立法程序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法