（桃園）救災難找地址 報案APP發簡訊助定位

桃園市消防局辦理救災難找地址演練，啟動「三方通話」機制，確保危急時消防員能快速出勤。（記者李容萍攝）

2021/11/02 05:30

〔記者李容萍、陳恩惠／桃園報導〕復興區位處偏遠、山區幅員遼闊，部分地點沒有明顯門牌地址或道路名稱，相對平地更顯得錯綜複雜，民眾報案時往往無法說清楚所在位置，消防局昨前往復興區舉辦救災難找地址演練，模擬一一九救災救護指揮中心接獲無門牌地點報案後，啟動「三方通話」機制與轄區分隊同步受理，透過當地消防分隊對轄區的熟悉度，以行動派遣「119報案APP」建置相關定位資訊，快速完成案發地點定位、導航及出勤任務。

消防局長謝呂泉表示，消防局對此類難找地址透過平時查訪、拍照及定位，由各分隊建立「難找地址」資料庫，其中復興分隊建立一二五處、巴陵分隊一四三處，共有二六八處；當民眾報案時，若無地址、可詳述附近地標，也可透過消防署「119報案APP」，並由消防局發送「強化定位簡訊」，將定位點直接傳送到救災救護指揮中心受理，提升快速救援的整體效益。

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另方面，消防局第一救災救護大隊大有分隊昨天於有八十六年歷史、前身為「桃園神社」的桃園忠烈祠，舉辦「古蹟暨歷史建築搶救演練」，透過實境模擬古蹟文物的搶救，考量古蹟脆弱、存放歷史文物，特別採用「細水霧滅火系統」救災，可避免因水柱衝擊造成古蹟二次傷害；「孔廟忠烈祠聯合管理所」員工也參與演練，以利意外發生時能迅速反應、一同投入救災。

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