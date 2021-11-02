南崁亮點 蘆竹規劃行政園區改造

「蘆竹行政園區」（上方黃色建築）預計待市府警察局蘆竹分局新建統包工程（工地處）完工後銜接啟動。（記者魏瑾筠攝）

2021/11/02 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為解決蘆竹區南崁鬧區交通、停車位不足問題，市府推動南崁亮點計畫，規劃將蘆竹行政園區改造成為多功能的複合式行政園區；市長鄭文燦表示，明年已編列兩千萬元進行規劃設計，待市府警察局蘆竹分局完工後，即啟動興建計畫。

明年編二千萬元規劃設計

延宕已久的蘆竹行政園區興建計畫，直到去年蘆竹分局的新建統包工程開工才有明確進展，地方持續關切當下進度。鄭文燦說，南崁亮點計畫將藉由重整活化蘆竹行政園區，轉為多功能的複合行政園區，希望讓進入南崁的車流動線更順暢，並增加停車空間，連同南崁後巷的河川綠地也會與南崁溪綠帶整合。

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將建綜合型建物、增車位

鄭文燦指出，原則上將規劃興建綜合型的複合式建築物，整合蘆竹區公所、南崁公有零售市場，屆時還會有停車場，提供白天到市場採買的車輛停放，並考慮增設演藝廳或禮堂，以便晚間也能辦活動，同時會保留部分店鋪商家。

鄭文燦說，南崁亮點計畫預計於蘆竹分局完工後銜接啟動，至於還會增加什麼行政單位，仍待內部討論。

市議員劉勝全昨在市政總質詢時對此大讚鄭文燦讓蘆竹南崁地區的建設充滿希望，然而鄰近區公所的新南公園從一九八○年代闢建後迄今毫無改變，盼南崁亮點計畫也能納入新南公園，一併重整活化；鄭文燦當場允諾「沒問題」。

蘆竹分局 預計2023年完工

另方面，長期租用農會大樓的蘆竹警分局，是全台唯一租用的警察分局，市府編列三．二億元於南崁派出所原址進行分局新建工程，興建地上七層、地下兩層的新建物。警方指出，工程預計二○二三年三月十一日申報竣工，同年六月取得使用執照、七月進駐，目前已蓋好地下第二層，正進行地下第一層的外牆鋼筋綑紮作業。

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