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    竹縣「九降金品」烏魚子 推線上網購

    新竹區漁會輔導產銷班在後疫情時代，推出線上網購平台，同時打造專屬的品牌「九降金品」烏魚子，讓民眾上網便能買到地產地銷的美味。 （記者廖雪茹攝）

    新竹區漁會輔導產銷班在後疫情時代，推出線上網購平台，同時打造專屬的品牌「九降金品」烏魚子，讓民眾上網便能買到地產地銷的美味。 （記者廖雪茹攝）

    2021/11/02 05:30

    〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣獨特的「九降風烏魚子」，今年受到暖冬影響，產季延到十一月初，加上近年漁民年齡老化，產量從十萬尾以上驟降到六萬五千尾，為帶動烏魚行銷，新竹區漁會輔導產銷班在後疫情時代，推出線上網購平台（https://jojohns.com/），同時打造專屬的品牌「九降金品」烏魚子，讓民眾上網便能買到地產地銷的美味。

    新竹縣政府、竹北市公所、新竹區漁會昨攜手在竹北拔子窟的福樂休閒漁村，舉辦「九降金品，烏金上線」記者會，漁業署副署長林國平、竹縣長楊文科、漁會總幹事童錦杰展示成熟的烏魚，而漁民則現場示範，手起刀落快速取出鮮黃的烏魚子，共同為九降風烏魚子代言。

    楊文科現場認購二百盒「九降金品」，以實際行動支持新竹漁民。他說，新竹是台灣烏魚活動的最北邊，加上九降風氣候，天然條件最好，獨特風味的烏魚子，曾獲得全國十大金鑽烏魚子及優質烏魚子兩項大獎，也是新竹縣伴手禮之一；但去年受疫情影響，實體銷售與活動大幅下降，今年特別推出電商平台，歡迎全國鄉親朋友上網挺漁民！

    童錦杰指出，烏魚的養殖是一項高風險的產業，每條烏魚養成需三到四年，近年由於漁民老化，加上銷售價格影響漁民養殖意願，改養殖白蝦、台灣鯛、黑雕等，不過總產值不變，平均一年約一億元。

    烏魚養殖班班長許豐立指出，九降風烏魚子外銷到日本等國家，為讓台灣民眾能購買到原產地最新鮮的烏魚子及周邊商品，新竹區漁會建立線上購物網站，並打造專屬的產銷班品牌，除介紹本區獨特風光與烏魚故事的品牌形象影片，民眾透過影片互動遊戲，還可以獲得折扣碼喔！

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